Banda da marinha canadiana durante a marcha do orgulho gay em Toronto. As Forças Armadas do Canadá voltaram a colocar a imagem no Twitter em reação à decisão de Trump

Presidente dos Estados Unidos diz que consultou os seus generais antes da decisão, mas, de acordo com a CNN, os chefes dos vários ramos das Forças Armadas terão sido apanhados de surpresa pelo tweet presidencial

Blake Dremann, comandante da marinha norte-americana, descobriu que tinha o emprego em risco quando ligou a CNN na quarta-feira de manhã. O presidente Donald Trump tinha acabado de informar, através do Twitter, que iria proibir os transgéneros de servir nas Forças Armadas norte-americanas.

Dremann foi, em 2015, um dos primeiros militares a assumir a sua nova identidade e encontrou apoio junto dos superiores. Em junho do ano passado, o cenário tornou-se ainda mais liberal, quando o então secretário da Defesa da administração de Barack Obama, Ashton Carter, anunciou que os transgéneros podiam finalmente servir nas Forças Armadas de forma completamente transparente e aberta. Mas a liberdade, afinal, seria de pouca dura. Há dois dias Dremann ficou a saber que o presidente norte-americano quer vê-lo dizer adeus à marinha. Contactado pela comunicação social norte-americana, Dremann disse apenas que a notícia tinha sido "pouco simpática", mas não fez mais comentários à decisão. "Não criticamos o nosso comandante supremo. Continuarei a cumprir o meu dever até que me digam para pendurar as botas".

Não é claro o que irá acontecer aos transgéneros que já se encontram integrados nas Forças Armadas. Sarah Sanders, porta-voz da Casa Branca, não foi capaz de esclarecer os jornalistas quando questionada sobre a inesperada decisão de Trump. Mas, levando à letra o que o presidente norte-americano escreveu, o mais certo é que lhes seja mostrada a porta de saída.

O tweet matutino de Trump apanhou quase todos de surpresa. "Depois de consultar os meus generais e especialistas militares, informo que o governo dos EUA não irá aceitar nem permitir que indivíduos transgénero possam servir nas Forças Armadas. Os nossos militares têm que focar-se na vitória e não podem ser sobrecarregados com os tremendos custos médicos e com a perturbação que significa a presença de transgéneros no exército. Obrigado.", escreveu o presidente em três tweets consecutivos.

Segundo o The New York Times está longe de ser claro que generais e especialistas terá Donald Trump consultado, uma vez que o secretário da Defesa, Jim Mattis, só teve conhecimento da decisão na véspera. O próprio Pentágono terá sido apanhado de surpresa. De acordo com a CNN, os chefes de Estado-Maior de todos os ramos das Forças Armadas não estavam à espera do tweet presidencial.

Num momento em que se prepara o orçamento para 2018, os republicanos estavam a ponderar até que ponto o Estado deveria suportar os tratamentos para os transgéneros que servem nas Forças Armadas, mas poucos estariam à espera de que Trump tomasse uma decisão tão radical. Um estudo encomendado pelo Pentágono no ano passado estimou que essas despesas se situem entre os 2,4 milhões de dólares e os 8,4 milhões, o que representaria, no máximo, um acréscimo de 0,13% nos custos de saúde do exército. De acordo com informação revelada ontem pelo The Washington Post o Pentágono gasta mais em medicamentos para a disfunção erétil do que gastaria com os militares transgénero.

Depois do anúncio de Trump, os militares canadianos serviram-se também do Twitter para sublinhar o apoio à comunidade LGBT. "Recebemos os canadianos de todas as orientações sexuais. Juntem-se a nós!". A mensagem foi publicada na conta oficial das Forças Armadas canadianas.

A transexual Chelsea Manning - ex-soldado que forneceu à Wikileaks 750 mil documentos com informação considerada confidencial e que foi indultada pelo presidente Barack Obama nos últimos dias do seu mandato - também reagiu à posição de Trump. Manning definiu a decisão como "cobarde".

As críticas chegaram também vindas de dentro do próprio partido republicano. "O tweet desta manhã do presidente em relação aos transgéneros nas Forças Armadas é outro exemplo que mostra o porquê de os grandes anúncios de políticas não poderem ser feitos no Twitter. A declaração não é clara. O Departamento de Defesa já decidiu que os indivíduos transgénero podem ficar nas Forças Armadas e são muitos os que servem de forma honrosa. Não há nada que justifique que tenham que sair", afirmou o ex-candidato presidencial pelo Partido Republicano, John McCain, que atualmente chefia no Senado a comissão das Forças Armadas. Joni Ernst, senadora republicana e veterana da guerra do Iraque, também não perdeu tempo para criticar a decisão presidencial: "Todos os norte-americanos que cumpram os requisitos para servir nas Forças Armadas devem poder ter essa oportunidade".

Ontem, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Joseph Dunford, veio dizer que não haverá alterações em relação aos transgéneros enquanto não houver novas diretivas oficiais assinadas pelo secretário de Estado da Defesa.

Se Donald Trump não usar o Twitter para voltar atrás, é possível que muitos recebam ordens para entregar o uniforme. E outros, que têm o desejo de vir a vesti-lo, sejam obrigados a viver na sombra, fingindo um corpo com o qual não se identificam. De acordo com o estudo encomendado pelo Pentágono, serão entre dois mil e 11 mil os transgénero que atualmente servem nas Forças Armadas dos EUA.