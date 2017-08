Pub

Oposição fala em golpe de Estado e invasão de um espaço que Maduro não consegue ganhar de forma democrática. ONU acusa autoridades de maus tratos, abusos e tortura

Munidos dos quadros de Simón Bolívar e Hugo Chávez, os deputados da Assembleia Constituinte realizaram ontem a sua terceira sessão, desta vez instalados na sala do hemiciclo do Palácio Federal Legislativo onde normalmente têm lugar os trabalhos dos deputados da Assembleia Nacional. Estes últimos, maioritariamente da oposição, viram a sua entrada no edifício barrada por militares.

Até agora, a Assembleia Constituinte tinha usado o Salão Elíptico do Palácio Legislativo, espaço reservado ao executivo. "Não nos deixam entrar no Palácio Federal Legislativo. Este governo invade os espaços que já não é capaz de ganhar legitimamente", afirmou Stalin González, líder da maioria na Assembleia Nacional. "Vamos defender a representação que nos foi dada pelo povo através dos votos. Isto mostra que estamos na presença de um golpe de Estado, amanhã estaremos aqui", disse o deputado Jorge Millán.

Este incidente deu-se horas depois da presidente da Constituinte, Delcy Rodríguez, acompanhada por um grupo de oficiais da Guarda Nacional Bolivariana, ter "forçado as portas e assaltado o Hemiciclo Protocolar", denunciou ontem um comunicado publicado no site da Assembleia Nacional.

A Venezuela voltou ontem a ser alvo da pressão da comunidade internacional, com o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos a denunciar que as forças de segurança venezuelanas usaram força excessiva para reprimir os protestos, matando dezenas, e detiveram arbitrariamente cinco mil pessoas desde abril, sendo que mil ainda se encontram sob custódia. Este organismo apelou ao presidente Nicolás Maduro para que controle as suas forças de segurança e investigue alegados abusos, liberte as pessoas detidas arbitrariamente e garanta a proteção da procuradora-geral Luisa Ortega, destituída pela nova Assembleia Constituinte.

Segundo o documento ontem publicado, uma equipa das Nações Unidas realizou entrevistas, revelando que na Venezuela há outros padrões de violações dos direitos humanos, incluindo ataques a casas, tortura e maus-tratos de presos em conexão com os protestos contra o regime de Maduro.

Testemunhas disseram que as forças de segurança dispararam gás lacrimogéneo e balas de borracha contra os manifestantes antigovernamentais sem um aviso prévio. Vários dos indivíduos entrevistados referiram que o gás lacrimogéneo foi utilizado a curto alcance, entre outros tipos de armamento. Outros relatos feitos aos especialistas da ONU sugerem que as forças de segurança, principalmente a Guarda Nacional Bolivariana, a Polícia Nacional e as polícias locais sistematicamente utilizaram a força desproporcionadamente para incutir medo, esmagar a dissidência, e agiram preventivamente para impedir as manifestações e a mobilização de instituições públicas chegando a apresentar petições.

O secretário-geral da ONU defendeu ontem que "os acontecimentos recentes" na Venezuela podem causar "uma escalada de tensão" e dificultar uma solução para a crise que o país atravessa. António Guterres não especificou, porém, a que acontecimentos se referia.

A pressão junto do governo de Maduro fez-se ontem sentir também pela realização, em Lima, de um encontro de ministros dos Negócios Estrangeiros de 17 países americanos, convocado pelo governo peruano, e que tinha como objetivo analisar a crise social e política que se vive na Venezuela. Era esperada a participação dos líderes das diplomacias de países como Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá e Paraguai, além do Peru. Para o ministro dos Negócios Estrangeiros peruano, Ricardo Luna, a crise venezuelana já não é apenas "um problema bilateral", mas sim da região, "que tem de ser enfrentado com seriedade".

Numa entrevista dada ontem, o presidente da Argentina, Mauricio Macri, lamentou as 121 mortes registadas desde o início, a 1 de abril, das manifestações a favor e contra Maduro. "Como deve ser difícil dormir com tantas mortes sobre a tua cabeça, muito duro, muito duro, Maduro. Foste muito mais além do que devias", disse Macri, dirigindo-se diretamente ao presidente venezuelano. "E acho que isso é algo que a história não vai perdoar", acrescentou Macri.

Mais um autarca afastado

Ontem, o Supremo venezuelano anunciou a condenação a 15 meses de prisão de Ramón Muchacho, autarca do distrito de Chacao, um bastião da oposição. Muchacho foi condenado por desafiar ordens para manter a circulação rodoviária numa área habitualmente bloqueada por manifestações anti-governo.

O tribunal ordenou a prisão imediata do autarca e o seu afastamento da presidência do município. Num comunicado, Muchacho pediu à sua comunidade para manter "a serenidade e a força nesta conjuntura difícil para todos", avisando que as horas seguintes seriam difíceis para si e que as suas comunicações estariam muito limitadas.

De acordo com Freddy Guevara, vice-presidente da Assembleia Nacional, em duas semanas já foram "destituídos, inabilitados e/ou presos" cinco presidentes de câmara, num total de onze em três anos. Hoje, foi convocado para comparecer junto do Supremo David Smolansky, autarca de El Hatillo.