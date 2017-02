Pub

Audiência no Tribunal de Recurso de São Francisco terá ultrapassado a barreira de um milhão de ouvintes e espectadores

Milhares de pessoas ouviram na terça-feira os argumentos apresentados pelo estado norte-americano de Washington e pelo departamento de Justiça de Donald Trump sobre o veto migratório, durante uma audiência no Tribunal de Recurso de São Francisco. O tribunal decidiu adiar uma decisão final sobre o veto.

No centro da controvérsia figura a polémica medida de Donald Trump, adotada a 27 de janeiro, que determinou a suspensão durante 120 dias do programa de acolhimento de refugiados e travou durante outros 90 dias a emissão de vistos para cidadãos de sete países de maioria muçulmana (Líbia, Sudão, Somália, Síria, Iraque, Irão e Iémen).

Um juiz federal de Seattle ordenou, porém, a suspensão temporária, a nível nacional, da ordem executiva e, no domingo, um tribunal de recurso rejeitou o pedido da administração de Donald Trump para restabelecer imediatamente a aplicação do controverso decreto, pelo que a suspensão do veto se mantém.

Na terça-feira, o Tribunal de Recurso do Nono Circuito dos Estados Unidos, com sede em São Francisco, transmitiu em direto o áudio dos argumentos expostos por parte dos advogados do estado norte-americano de Washington e do Departamento de Justiça de Trump durante a audiência, que durou pouco mais de uma hora, realizada através do telefone, um feito considerado raro.

Mas mais raro ainda foi o número de pessoas que decidiu ouvir em direto as intervenções. Só no YouTube mais de 136 000 pessoas acompanharam a transmissão do áudio em direto no seu pico, mas o som também foi disponibilizado no Facebook e em portais na Internet e páginas de meios de comunicação social.

Neste sentido, não é possível apurar a audiência da audiência, ou seja, o universo total de ouvintes. A agência noticiosa norte-americana Associated Press (AP) refere, com efeito, que terá ultrapassado a barreira de um milhão. A AP nota ainda que os números são impressionantes, dado que um procedimento do tipo normalmente só atrai meia dúzia de jornalistas e outros observadores profissionais.

O Tribunal de Recurso do Nono Circuito tornou prática a transmissão em direta dos áudios das suas audiências, mas trata-se de uma inovação recente, além de rara para um tribunal com o seu estatuto.

O Supremo Tribunal dos Estados Unidos apenas faculta as gravações das audiências e regra geral depois de terminadas.

Um painel de três juízes (dois democratas e um republicano) do Tribunal de Recurso de São Francisco ouviu na terça-feira os argumentos por parte dos advogados do estado norte-americano de Washington e do Departamento de Justiça de Donald Trump sobre o veto migratório, atualmente suspenso.

A audiência de terça-feira focou-se no levantamento ou não da suspensão do veto e não na constitucionalidade da ordem executiva de Trump em si. Se o painel voltar a indeferir o pedido do Governo norte-americano é muito provável que a batalha legal chegue ao Supremo Tribunal.

Uma sondagem elaborada pela Universidade de Quinnipiac, divulgada no mesmo dia, revela que 60% dos norte-americanos se opõem ao veto, contra 37% que o apoia.