Milhares de pessoas estão hoje a manifestar-se em frente à sede do Governo sérvio em protesto contra a eleição do primeiro-ministro, Aleksandar Vucic, como o novo Presidente do país.

O protesto de hoje é o sexto consecutivo contra o triunfo de Vucic nas eleições Presidenciais, que ocorreram no passado domingo.

Aos manifestantes juntaram-se a centenas de polícias e soldados, que estavam a realizar uma manifestação separada a reivindicar melhores salários.

Os protestos estão a acontecer desde a eleição de domingo, na qual Vucic obteve 55% dos votos e evitou uma segunda volta.

Responsáveis do Governo afirmaram que as manifestações são organizadas por líderes da oposição, que negam qualquer envolvimento.

A oposição também alegou que a votação foi marcada por irregularidades, incluindo a censura aos meios de comunicação durante a campanha, bem como a intimidação dos eleitores e subornos no dia das eleições.

Vucic, um nacionalista tornado pró-União Europeia, deverá reforçar o seu poder com este resultado, nomeando ainda um sucessor para o cargo de primeiro-ministro.

Aleksandar Vucic exercia o cargo de primeiro-ministro desde 2014.

