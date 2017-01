Pub

No último discurso enquanto primeira dama, Michelle Obama lembrou o pai e falou para os jovens. "Enriqueçam-se com uma boa educação. Depois saiam para a rua e usem essa educação para construir um país que mereça o vosso potencial ilimitado".

Michelle Obama fez o último discurso como primeira dama dos Estados Unidos esta sexta-feira e as suas palavras deixaram as emoções à flor da pele. Com lágrimas nos olhos e um discurso emotivo, Michelle agradeceu a todos e sublinhou a "gloriosa diversidade" dos EUA.

"A nossa gloriosa diversidade, enquanto confissões, cores e credos, que não são uma ameaça ao que somos -- faz-nos o que somos", disse Michelle Obama.

"Ser a vossa primeira-dama foi a maior honra da minha vida e espero que vos tenha deixado orgulhosa", disse Michelle Obama, no fim do seu discurso, o último após 8 anos na Casa Branca. O público respondeu "sim" em coro e aplaudiu.

A primeira-dama proferiu estas palavras na cerimónia anual para homenagear o melhor conselheiro escolar do ano. O evento, criado por Michelle Obama em 2015, foi o escolhido para agradecer a todos os educadores e professores que "acordam todos os dias de manhã e trabalham até à exaustão" para incentivar e ajudar as próximas gerações a serem melhores.

No discurso, Michelle Obama falou sobre o pai, que trabalhou durante anos na esperança que algum dia os filhos fossem para a faculdade "e tivessem oportunidades com as quais ele nunca sonhou". "É este tipo de esperança que cada um de nós - políticos, pais, pregadores - tem de dar aos mais novos. Esperança para o futuro e o trabalho árduo que a esperança inspira", afirmou.

"Quero que os jovens saibam que são importantes. Então, não tenham medo. Ouviram? Jovens não tenham medo. Estejam concentrados. Sejam determinados. Tenham esperança. Estejam capacitados. Enriqueçam-se com uma boa educação. Depois saiam para a rua e usem essa educação para construir um país que mereça o vosso potencial ilimitado", afirmou Michelle Obama, com lágrimas nos olhos.

"Liderem dando o exemplo com esperança, nunca com medo", disse, determinadamente. "E saibam que eu vou estar com vocês, a torcer por vocês e a trabalhar para vos apoiar pelo resto da minha vida".

A última mensagem para aos jovens da primeira-dama foi sobre esperança, o mote que guiou a campanha e o percurso de Barack Obama durante os últimos anos. O público reagiu às palavras da primeira-dama e várias pessoas foram filmadas a enxugar as lágrimas.

Michelle Obama voltou a falar sobre a importância de ter esperança, tal como na última entrevista na Casa Branca, conduzida por Oprah Winfrey.

