Pelo menos 60 pessoas morreram por efeitos do terramoto registado na noite passada no México, com uma magnitude de 8,2 na escala de Richter

O balanço de vítimas mortais de um dos mais poderosos terramotos alguma vez registados no México, ocorrido na costa sul, que provocou o colapso de centenas de edifícios, foi hoje elevado para 60.

O sismo, que se verificou pouco antes da meia-noite de quinta-feira, foi tão forte que provocou abalos violentos em edifícios da capital mexicana, situada a mais de mil quilómetros.

O forte abalo criou uma segunda emergência nacional para as agências de socorro mexicanas, já a braços com os efeitos do furacão Katia no outro lado do país Facebook

Este furacão é esperado na costa do Golfo do México, no Estado de Veracruz, ao final de sexta-feira ou início de sábado, com categoria 2, de 5, que pode provocar inundações ameaçadoras.

O chefe dos serviços de proteção civil mexicana confirmou a morte de 45 pessoas no Estado de Oaxaca, no sul. Outras 12 pessoas morreram no Estado de Chiapas e mais três no Estado de Tabasco.

