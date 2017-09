Pub

Ondas acima de um metro foram medidas ao largo de Salina Cruz, informou o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico

Ondas de 'tsunami' foram registadas na costa do Pacífico, ao largo do México, após um sismo de magnitude 8,4 atingir o país, na quinta-feira, disse o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico.

Ondas de um metro acima do nível da maré foram medidas ao largo de Salina Cruz, enquanto ondas mais pequenas foram observadas na costa ou registadas por medidores oceânicos noutros locais, afirmou.

O centro indicou que o Equador, El Salvador e Guatemala podem verificar ondas de um metro ou menos.

Um sismo de magnitude 8,4 atingiu na quinta-feira à noite a costa sul do México, causando pelo menos cinco mortos, incluindo duas crianças.