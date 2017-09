Pub

"Há falhas de energia, há danos materiais, mas não foi a tragédia que poderia ser com esta magnitude", afirmou Jorge Roza de Oliveira

O embaixador português no México afirmou esta sexta-feira que não deverá haver portugueses entre as vítimas mortais do sismo de magnitude 8,1 que atingiu o país na quinta-feira à noite, relatando danos materiais e cortes de energia.

Jorge Roza de Oliveira relatou à Lusa que o sismo atingiu essencialmente o sul do país e disse que "não haverá portugueses entre as vítimas". As autoridades mexicanas deram conta, até agora, de nove vítimas mortais causadas pelo abalo, adiantou.

Numa mensagem publicada na rede social Facebook às 04:45 locais (10:45 em Lisboa), o diplomata indicou que "tudo aponta para que os estragos sejam maioritariamente a sul, nos estados de Oaxaca (onde terá colapsado agora um edifício), Chiapas (onde já foi declarado o estado de emergência) e Tabasco". "Cruzo os dedos, mas não haverá vítimas portuguesas", mencionou, na mesma publicação.

Segundo o embaixador, há mais de dois mil portugueses registados nos serviços consulares no México.

Roza de Oliveira disse à Lusa que, na capital, Cidade do México, o sismo causou essencialmente danos materiais. "Há falhas de energia, há danos materiais, mas não foi a tragédia que poderia ser com esta magnitude", afirmou, acrescentando que já se registaram 60 réplicas do sismo.

A Lusa tentou contactar, até agora sem sucesso, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, que se encontra em Andorra a acompanhar a visita oficial do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O sismo, de magnitude 8,2 na escala de Richter, atingiu na quinta-feira à noite a costa sul do México, derrubando casas no estado de Chiapas e fazendo edifícios abanar violentamente na Cidade do México.

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico ativou um alerta para o México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicarágua, Panamá, Honduras e Equador.