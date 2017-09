Pub

Um alerta de tsunami foi lançado após o sismo ter sido registado na costa sudeste do México na quinta-feira à noite

A localidade de Puerto Madero, em Chiapas, México, foi evacuada na sequência do alerta de tsunami, depois do sismo registado na região na noite de quinta-feira, anunciaram as autoridades mexicanas.

A agência da proteção civil de Chiapas revelou que a evacuação estava em curso e divulgou imagens de residentes a serem transportados para o que parece ser um abrigo. Não foram fornecidos mais pormenores.

Um alerta de tsunami foi lançado após o sismo ter sido registado na costa sudeste do México na quinta-feira à noite. O serviço geológico norte-americano diz que o terramoto teve uma magnitude de 8,1 na escala de Richter. Pelo menos cinco mortes foram confirmadas no México.

As autoridades mexicanas dizem que um hotel colapsou em Oaxaca, mas não houve registo de mortes.

O governo mexicano encerrou as escolas em pelo menos 11 estados para verificações de segurança.

O Presidente do México, Enrique Peña Neto, advertiu hoje a população para a possibilidade de nas próximas 24 horas se registar uma forte réplica do terramoto que sacudiu o país na quinta-feira à noite.

Em declarações ao canal de televisão Televisa, Peña Nieto disse que os mexicanos precisam de estar muito atentos e que a réplica pode superar a magnitude de 7 na escala de Richter, após recordar que em 1985 ocorreu uma réplica muito potente, de 7,5, um dia depois do primeiro grande sismo de magnitude 8,1.