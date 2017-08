Pub

O México não pagará "de forma nenhuma e em nenhuma circunstância" por um muro que seja construído na fronteira com os Estados Unidos, garantiu hoje o Governo mexicano, em resposta a declarações do Presidente Donald Trump no Twitter.

Esta determinação de não pagar é "um princípio de soberania e de dignidade nacional" e não "parte de uma estratégia de negociações", sublinhou a secretária de Estado das Relações Exteriores do México.

O Presidente norte-americano divulgou mensagens na rede social Twitter, afirmando que os Estados Unidos necessitam de um muro fronteiriço porque o México é o país "com mais crime do mundo".

"Sendo o México uma das nações com mais crime do mundo temos de ter O MURO. O México pagará por ele através de reembolso/outros", escreveu.

A secretária das Relações Exteriores do México reiterou que a violência gerada pelo tráfico ilegal de drogas, armas e dinheiro entre os dois países "é um problema de ambos" que só terminará se for tratada a raiz das suas causas: a grande procura de drogas nos Estados Unidos e a oferta do México e de outros países.

As organizações criminosas internacionais causaram a morte de milhares de mexicanos, entre os quais membros das Forças Armadas, Marinha e polícias, e de milhares de norte-americanos, lembrou a dirigente mexicana.

"Somente com base em princípios de responsabilidade partilhada, trabalho em equipa e confiança mútua poderemos superar este problema", acrescentou.

A secretária de Estado mexicana aproveitou ainda para expressar solidariedade para com os Estados Unidos pelos danos causados pelo furacão 'Harvey' no Texas e adiantou ter oferecido ajuda "como devem fazer sempre os bons vizinhos em momentos de dificuldade".