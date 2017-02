Meteorito ilumina céu norte-americano e até é visto no Canadá

Pub

A enorme bola de fogo foi vista em 10 estados norte-americanos e até em Ontário

Illinois e Wisconsin, mas também Minesota, Indiana, Ohio, Michigan, Iowa, Kansas, Missouri, Nova Iorque e até no Canadá. O enorme meteorito iluminou ontem o céu de dez estados norte-americanos e também da província canadiana de Ontário. Centenas de relatos e dezenas de vídeos com imagens que mostram a trajetória da bola de fogo inundaram as redes sociais.

À Sociedade Americana de Meteoros chegaram cerca de 200 relatos.