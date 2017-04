Pub

Ocupantes deixaram carro a trabalhar e abandonaram o local. Zona foi isolada pelas forças de segurança

Um veículo suspeito obrigou hoje a encerrar temporariamente mesas de voto na localidade de Besançon, no este da França, até os bombeiros-sapadores terem dado autorização para continuar a primeira volta das eleições presidenciais.

De acordo com o diário local L'Est Républicain, os seus ocupantes pararam o carro junto de uma das mesas de voto e abandonaram o automóvel com o motor a funcionar.

A zona foi rapidamente isolada pelas forças de segurança, que encontraram uma pistola de ar comprimido no interior da viatura.

No entanto, a delegação do Governo em Doubs disse que, em princípio, o caso não está relacionado com uma tentativa de atentado.

Fontes próximas da investigação destacaram ao L'Est Républicain que a arma tinha sido utilizada no sábado para assaltar uma loja.

A primeira ronda das eleições presidenciais francesas decorre hoje sob fortes medidas de segurança, depois dos recentes atentados em Paris.

Na terça-feira passada, foram detidos em Marselha dois presumíveis 'jihadistas' acusados de planear um atentado "iminente" contra a campanha eleitoral e esta quinta-feira o ataque nos Campos Elíseos, Paris, que foi reivindicado pelo autodenominado Estado Islâmico, matou um polícia e feriu outros dois agentes da autoridade.