CDU saiu vitoriosa em Schleswig-Holstein, um estado que o SPD de Martin Schulz governava há cinco ano. O último ensaio antes das legislativas de setembro realiza-se domingo

A CDU de Angela Merkel conquistou ontem o estado de Schleswig-Holstein, que o SPD de Martin Schulz governava há cinco anos. Uma vitória que dá um novo ímpeto à chanceler alemã para as eleições legislativas e representa uma nova derrota para o ex-presidente do Parlamento Europeu. O último teste antes de 24 de setembro está marcado para domingo, com as eleições locais na Renânia do Norte-Vestefália.

Com os votos ainda a serem contados à hora de fecho desta edição, as sondagens à bocas das urnas indicavam que a CDU tinha conseguido 33% dos votos, contra 26% do SPD. A AfD parecia bem encaminhada para entrar no Parlamento estadual, com as projeções a darem ao partido de extrema-direita 5,5% dos votos, mais 0,5 pontos percentuais que o mínimo requerido pela lei eleitoral alemã. Os Verdes conseguiram melhorar o resultado de 2012, com 13,5% o mesmo acontecendo ao liberais do FDP, que tudo apontava que poderia ter 11,5%.

"É um resultado amargo para nós", disse ontem a secretária-geral adjunta do SPD, Katarina Barley, que minimizou, porém, a ideia de que este resultado poderia afetar o impulso do partido, tendo em conta que irá a novamente votos dentro de dias. "Esse é um jogo completamente diferente", acrescentou a número dois de Schulz.

Do lado da CDU o ambiente era de festa, com o secretário-geral Peter Tauber a congratular os seus colegas de Schleswig-Holstein, dizendo que "os eleitores deram a Daniel Günther e à CDU um claro mandato para governar... o que ninguém achava possível há umas semanas, tornou-se realidade". O candidato democrata-cristão nas eleições de ontem era Daniel Günther, um antigo autarca de 43 anos e um quase desconhecido até há pouco tempo.

As locais de ontem foram a primeira de duas eleições que o SPD precisava de ganhar se os sociais-democratas quiserem chegar às legislativas de setembro na qualidade de verdadeiro adversário da CDU de Angela Merkel. O seu candidato era Torsten Albig, 52 anos, o ministro-presidente em funções e muito popular no estado.

O SPD protagonizou um impulso nas sondagens com a escolha, em janeiro, de Martin Schulz para enfrentar Merkel nas urnas, passando a ser o partido preferidos dos alemães. Situação que se cimentou em março quando o ex-presidente do Parlamento Europeu foi eleito líder dos sociais-democratas.

Mas o chamado "efeito Schulz" falhou a conquista do estado do Sarre, a 26 de março. Em Schleswig-Holstein, o SPD defendia ontem um ministro-presidente em funções pela primeira vez nesta nova liderança. Para a CDU uma vitória em Schleswig-Holstein representava a recuperação deste estado ao SPD (seu parceiro de coligação no governo federal), mas também a confirmação do domínio a nível nacional.

"Se o SPD não conseguir segurar Schleswig-Holstein, isso terá consequências - primeiro, na próxima eleição na Renânia do Norte-Vestfália, e depois, na política nacional", explicou Wilhelm Knelangen, um cientista político da Universidade de Kiel, em declarações à Deutsche Welle. "Isso aumentaria a tendência descendente na qual o SPD parece estar atualmente. Por outro lado, se o SPD tiver uma vitória clara, as pessoas vão assumir que está numa boa posição. O mesmo é verdade para a CDU e todos os outros partidos, claro", acrescentou.

Há ainda que ter em conta que as eleições locais que se realizam até setembro têm impacto no Conselho Federal (Bundesrat) - que a par do Parlamento (Bundestag), participa no processo legislativo - pois é composto por representantes dos governos estaduais. O Bundesrat tem o direito de propor novas leis federais e bloquear leis federais aprovadas pelo Bundestag.

No domingo, CDU e SPD terão um novo ensaio para as eleições de setembro com a ida às urnas na Renânia do Norte-Vestfália, o estado mais populoso da Alemanha (e também de onde Schulz é natural) que, no passado, tem servido de indicador para a tendência nacional.