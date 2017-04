Pub

Chanceler alemã falou da guerra com o Iémen, da pena de morte e direitos das mulheres

A chanceler alemã Angela Merkel encontrou-se hoje com o rei Salman e com os príncipes Mohammed bin Nayef e Mohammed bin Salman, durante uma visita oficial à Arábia Saudita. No encontro a chanceler alemã fez questão de alertar para questões relacionadas com direitos humanos.

No final dos encontros, Angela Merkel disse aos jornalistas que questionou sobre a guerra que a Arábia Saudita trava há mais de dois anos com o Iémen, sublinhando que a via militar não é a solução para o conflito, e abordou ainda a questão da existência da pena de morte no país.

A chanceler alemã sublinhou também que houve "mudanças significativas no papel das mulheres" na Arábia Saudita, mas alertou que ainda existem muitas restrições no caminho para a igualdade de género.

Angela Merkel esteve neste domingo na Arábia Saudita para uma visita destinada a abordar as relações bilaterais e a próxima cimeira do G20, que decorrerá em julho, em Hamburgo.

A chanceler, acompanhada por uma delegação de grandes empresários alemães, visita na segunda-feira os Emirados Árabes Unidos, onde os investimentos alemães são da ordem dos 2,4 mil milhões de euros.

Na terça-feira Merkel estará em Sochi, na Rússia, para reuniões com o presidente Vladimir Putin. Além de funcionar como preparação da cimeira do G20, este encontro com o líder russo servirá também para discutir a guerra civil na Síria e o apoio de Putin a Bashat al-Assad bem como a situação na Ucrânia. A UE mantém sanções sobre Moscovo desde a anexação da Crimeia em 2014.