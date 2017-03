Pub

Estado Islâmico demoliu parte da cidade histórica síria, mas especialistas estavam à espera de encontrar um cenário ainda pior

Não é exatamente um suspiro de alívio, mas sempre é menos mau do que se pensava: as primeiras imagens de Palmyra captadas após a sua retomada das mãos do Estado Islâmico mostram menos estragos do que se temia.

Um vídeo transmitido pela estação pública da Síria mostra o anfiteatro semidestruído, bem como pilares e paredes com montes de destroços no chão.

No entanto, o arqueólogo Maamoun Abdulkarimn disse à Reuters que mesmo assim há vários monumentos que se mantêm de pé, ao contrário do que as primeiras imagens reveladas pela organização terrorista faziam prever.

Ainda no passado mês de janeiro foram reveladas imagens da destruição de partes do Tetrapylon, um dos monumentos mais emblemáticos da cidade Património da Humanidade, que era a entrada de um teatro romano do século II.

Também um arco com 1800 anos foi totalmente destruído há cerca de um ano.