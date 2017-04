Pub

Presidente do Conselho Europeu anunciou que os 27 foram unânimes

As linhas gerais orientadoras para a saída do Reino Unido da União Europeia foram hoje aprovadas por unanimidade numa cimeira, em Bruxelas, que reuniu os chefes de Estado e de Governo da União Europeia a 27.

O anúncio foi feito por Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, no Twitter, referindo ainda que o "mandato político firme e justo" da UE para as negociações está pronto.

"Unidade em ação: a UE27 adotou as orientações sobre o artigo 50.º em menos de 15 minutos", escreveu Jean-Claude Juncker na sua conta na rede social twitter.

Segundo a BBC News, foram necessários menos de 15 minutos para aprovar esta espécie de guião com as posições e os princípios gerais da UE para orientar as negociações que se seguem com Londres - apenas após as eleições de 8 de junho -, e que deverão ser concluídas no espaço de dois anos, até 2019.

Antes da cimeira, esta manhã, o presidente do Conselho Europeu afirmou que a proteção dos direitos dos cidadãos deve ser "a prioridade número um" nas negociações entre a UE a 27 e o Reino Unido para a concretização do 'Brexit'.

"Precisamos de garantias sólidas para todos os cidadãos e famílias que serão afetados pelo Brexit, em ambos os lados. Esta deve ser a prioridade número um para a União Europeia e para o Reino Unido", declarou, à chegada à sede do Conselho Europeu, onde hoje os "Vinte e Sete" vão adotar as grandes linhas orientadoras da UE para as conversações com Londres.

O primeiro-ministro, António Costa, manifestou hoje, em Bruxelas, o desejo de que a União Europeia (UE) e o Reino Unido tenham "as melhores relações possíveis" após o 'Brexit'.