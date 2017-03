Go Fund Me

Com sete anos, Filip Kwansy morreu vítima de leucemia

Filip Kwansy só tinha um desejo: ser sepultado ao lado da mãe depois de morrer. O menino de 7 anos, diagnosticado com leucemia, faleceu na passada sexta-feira, no Great Ormond Street Children's Hospital, em Londres.

O menino queria que a sua mãe cuidasse de si no Céu. Era esse o seu último pedido antes de morrer.

Já sem esperanças de cura, o seu pai, Piotr Kwasny, de 40 anos, havia tornado a história pública e uma campanha de recolha de fundos foi criada para satisfazer o último desejo do menino. O objetivo eram 6500 libras (mais de 7500 euros). Muitos foram os que quiseram ajudar e foram angariados, no total, 41495 libras (cerca de 48 mil euros), o que corresponde a 638% do valor pedido.

"O meu pequeno rapaz foi embora e existirá sempre um vazio ao meu lado e no meu coração. Mas ele nunca será esquecido e será sempre amado", disse Piotr, de acordo com o Metro.

"O Filip queria ser enterrado com a mãe e estamos agora a organizar as coisas para eles serem sepultados juntos", explicou Piotr, segundo o Daily Mail.

"Agradeço todo o apoio. Com este dinheiro vou poder realizar o último desejo do meu filho", disse Piotr. "Ele dizia que eu era um anjo e que a mãe vai olhar por ele quando chegar ao céu", acrescentou.

A mãe do menino de sete anos, Agnieszka, morreu vítima de cancro em 2011, e está sepultada na Polónia.