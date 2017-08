Pub

Criança de três anos ficou esquecido durante onze horas dentro da carrinha de transporte da creche que frequentava

Myles Hill, um menino de três anos natural de Orlando, Florida, foi encontrado morto após ter sido esquecido dentro da carrinha de transporte de uma creche, que ficou ao sol todo o dia. A criança esteve onze horas fechado dentro do veiculo, tendo sido encontrado à noite por uma educadora de infância.

A condutora da carrinha de transporte, da creche Little Miracles, recolheu o menino em casa com o intuito de o deixar numa creche do mesmo grupo. Ao abandonar o estabelecimento de ensino, a funcionária não reparou que Myles continuava dentro do veiculo, seguindo para outra creche, onde deixou a carrinha estacionada o resto do dia.

"Acreditamos que Myles esteve na carrinha, sobre um calor abrasador, desde as 09:00", afirmou John Mina, chefe da policia de Orlando, em conferencia de imprensa. John adiantou ainda que já foi aberta uma investigação ao caso e, caso a autopsia ao corpo de Myles prove que o menino morreu devido a um golpe de calor, a educadora responsável enfrentará acusações criminais.

Os registos de uma inspeção realizada há um mês pelo do Departamento de Crianças e Famílias da Florida revelaram ainda que o sistema de transportes do estabelecimento não estava em conformidade com a lei, pois não existiam registos das horas de partida e chegada das crianças, nem dos locais onde a carrinha devia ir buscar cada um dos meninos.

John Mina afirmou ainda que a morte de Myles foi a quinta fatalidade na Florida ocorrida neste ano, envolvendo uma criança deixada num veiculo, sendo que as temperaturas em Orlando têm sido superiores a 35 graus.

Todas as creches do grupo Little Miracles estão encerradas enquanto decorrem as investigações