Candidato da França Insubmissa explicou no Facebook que não reconhece resultados provisórios.

"Não validamos ainda o resultado anunciado com base nas sondagens. Os resultados das grandes cidades ainda não são conhecidos. Apelo à contenção e os comentadores à prudência.", escreveu Jean-Luc Mélenchon no Facebook.

Pouco antes das 22:00 (menos uma em Lisboa), o candidato da França Insubmissa veio dizer aos franceses que "quando os resultados finais forem conhecidos, iremos respeitá-los"."O resultado anunciado ao início da noite não é o que esperávamos. Em última instância, o que foi anunciado não será o correto"

Mélenchon pediu aos seus apoiantes para manifestarem a sua opinião e garantiu que a sua opinião será tida em conta e será comunidada.

"Apelo-vos a ficarem juntos, a serem um movimento", pediu aos apoiantes, sublinhando que os desafios continuam por ultrapassar. "Viva a República, viva a França!", remata, não dando indicação de voto.

O candidato da França Insubmissa surge quase empatados com François Fillon na disputa pelo terceiro lugar na primeira volta das presidenciais francesas.

Segundo as estimativas do instituto Ipsos, o centrista Emmanuel Macron é o vencedor da primeira volta, com 23,7%, seguido de Marine Le Pen, líder da Frente Nacional, com 21,7%. Ambos vão à segunda volta, a 7 de maio, com todas as sondagens realizadas até hoje a darem uma larga vitória ao fundador do En Marche! face à líder da FN.

Em terceiro lugar, empatados, surgem François Fillon e Jean-Luc Mélenchon, com 19,5%. O socialista Benoît Hamon não vai além dos 6,2%. Os restantes candidatos não vão além dos 5%.