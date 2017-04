Pub

Seja qual for o adversário na segunda volta, segundo as sondagens Emmanuel Macron sairá sempre vencedor. Mais de um terço dos eleitores ainda não decidiram em quem irão votar

A uma semana da primeira volta das presidenciais francesas (marcadas para domingo, 23 de abril) há quatro candidatos para duas vagas. A grande surpresa neste quarteto é Jean-Luc Mélenchon, candidato de esquerda apoiado pelos comunistas. Até meados de março, as sondagens não lhe davam mais de 12% nas intenções de voto, mas o estudo divulgado ontem pelo Le Monde coloca-o na batalha pela qualificação para a segunda volta, com 20%.

A prestação nos debates televisivos - conjugada com uma quebra no elã dos adversários - fez que fosse subindo patamares até chegar ao lote de candidatos com aspirações a suceder a François Hollande no Eliseu. O estudo feito pela Ipsos para o diário francês dá praticamente um empate técnico de Mélenchon (20%) com a líder da Frente Nacional, Marine Le Pen (22%), e também com o independente Emmanuel Macron (22%) e com o representante da direita tradicional, François Fillon (19%).

Acreditando nos números, quem parece ter dito adeus às possibilidades de vitória é Benoît Hamon, candidato do Partido Socialista, que no último mês caiu cinco pontos percentuais. Confirmando-se esta não passagem de Hamon à segunda volta, será a segunda vez, desde que François Mitterrand deu sustentação ao partido no início da década de 1970, que o PS se vê afastado da ronda decisiva. A primeira aconteceu em 2002, quando Jean-Marie Le Pen (pai de Marine) chocou os franceses ao qualificar-se para a segunda volta, deixando para trás Lionel Jospin. Jacques Chirac acabaria por ser eleito presidente.

Do ponto de vista histórico, poderá também ser a primeira vez desde o início da Quinta República em 1958 que a direita tradicional se vê sem um candidato na segunda volta. François Fillon - constituído arguido num caso de alegados empregos fictícios de familiares pagos com dinheiros públicos -, que chegou a ser o grande favorito à vitória, aparece em quarto lugar nas últimas sondagens. Le Pen, Macron e Mélenchon podem assim tornar-se os carrascos do centrão político, representado pelo Partido Socialista e pel"Os Republicanos (ex -UMP).

Até que ponto as sondagens traduzem neste momento o que se irá passar nas urnas? Haverá ainda muitas dúvidas na mente dos eleitores? De acordo com o estudo da Ipsos e com outro da Odoxa, os votantes mais seguros de si são aqueles que dizem que vão escolher Marine Le Pen. Mais de 85% garantem que não vão mudar de opinião até 23 deste mês. No polo oposto estão os eleitores de Benoît Hamon - quase metade ainda admite trocar de candidato até à hora de depositar o boletim. Em termos globais, a sondagem da Odoxa mostra que um terço dos franceses continuam indecisos, sem saber em quem irão votar. Muita água pode assim ainda correr debaixo da ponte na primeira volta das eleições.

Os extremos tocam-se

Nos cenários para a segunda volta (que será disputada a 7 de maio), Emmanuel Macron sai vencedor seja qual for o adversário e Marine Le Pen, por seu turno, perde com todos. Já Mélenchon venceria Fillon e este só levaria a melhor sobre a líder da Frente Nacional (ver infografia).

Em teoria, Marine Le Pen, que se situa na extrema-direita, deveria ser a candidata mais afastada politicamente de Jean-Luc Mélenchon. Mas os eleitores da líder da Frente Nacional, no entanto, não fazem essa leitura. A sondagem da Ipsos mostra que para 26% dos votantes de Le Pen a segunda escolha seria mesmo o candidato de extrema-esquerda apoiado pelos comunistas - e apenas 4% votariam em Fillon, o representante da direita tradicional. A larga maioria (33%) migraria para o centrista Emmanuel Macron. Apesar de haver muita coisa a separá-los, também há muita coisa que une Mélenchon e Le Pen, começando no registo populista e no discurso anti-Europa. Ambos (tal como Macron) apresentam-se também como candidatos antissistema.

E se Benoît Hamon, perante a queda nas sondagens, decidisse abandonar a corrida? O estudo publicado no Le Monde diz que 53% dos seus eleitores passariam a votar em Mélenchon e 26% em Macron. Talvez, dizendo adeus à corrida, o candidato do PS pudesse dar a machadada final na direita francesa nestas eleições, afastando Marine Le Pen e François Fillon da segunda volta.