Primeiro-ministro russo diz que a administração Trump arruinou as relações dos EUA com o seu país e diz que o bombardeamento reopresenta "boas notícias para os terroristas"

O primeiro-ministro russo, Dmitry Medvedev, utilizou o Facebook para comentar o ataque dos EUA à Síria, que diz que arruinou as relações entre norte-americanos e russos, além de serem "boas notícias para os terroristas". E escreve preto no branco: "À beira de um conflito militar com a Rússia".

Medvedev refere que o "último nevoeiro das eleições [norte-americanas] levantou-se" e que ao invés de russos e norte-americanos combaterem o inimigo comum, o Estado Islâmico, os EUA escolheram lutar contra "o legítimo governo da Síria".

"É uma contradição relativamente à lei internacional e não tem a aprovação da ONU. Além disso viola os próprios métodos do país, porque o Congresso tem de ser notificado de qualquer ação militar", refere.

E acrescenta a referida frase: "À beira de um conflito militar com a Rússia".

Medvedev diz ainda que a atitude norte-americana é muito "triste" e que deixa as relações entre os dois países "completamente arruinadas".

"E isso são boas notícias para os terroristas", acrescenta.

"Mais uma coisa. Esta ação militar é uma identificação clara de que o Presidente dos EUA está dependente das opiniões do círculo de Washington, aquele que tanto criticou no seu discurso de tomada de posse. Pouco após a sua vitória, notei que tudo depende de quão cedo as promessas de Trump vão ser quebradas pela existente máquina do poder. Só demorou dois meses e meio", concluiu.