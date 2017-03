Pub

Vídeo do acontecimento em Shandong está a tornar-se viral

Ser médico também tem a ver com manter a calma. Um vídeo que se está a tornar viral mostra mesmo isso, com uma equipa médica a efetuar uma transfusão de sangue enquanto um incêndio deflagra ao lado do hospital.

As chamas, bem visíveis na janela do quarto do paciente no hospital de Shandong, na China, não impediram os médicos de continuar o que estavam a fazer antes da evacuação do hospital.

O incêndio aconteceu numas obras que estavam a decorrer perto das instalações médicas.