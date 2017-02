Pub

Reumatologista do Hospital Sírio-Líbanês foi demitida por comentar no WhatsApp, com colegas, o estado de saúde crítico de Marisa Letícia

Uma médica reumatologista, Gabriela Munhoz, foi despedida do Hospital Sírio-Libanês, onde esteve internada Marisa Letícia, a mulher de Lula da Silva, que morreu na sexta-feira depois de ter sofrido um acidente vascular cerebral (AVC) na sequência da rutura de um aneurisma.

Segundo a Folha de São Paulo, a médica de 31 anos foi demitida porque revelou num grupo de WhatsApp, onde falava com outros colegas de medicina, dados sigilosos sobre o estado de saúde da antiga primeira-dama do Brasil. A Folha revela que Munhoz começou a trocar mensagens com outros médicos logo que Marisa Letícia foi internada, no dia 24 de janeiro, contando que a mulher de Lula tivera um AVC e que seria levada para a unidade de cuidados intensivos. Nestas mensagens, a médica detalha o grau de gravidade do AVC e outros pormenores que não foram revelados em qualquer boletim clínico divulgado depois pelo hospital.

A demissão da médica já foi confirmada pelo Hospital Sírio-Libanês. O jornal O Globo refere ainda que Gabriela Munhoz se defendeu dizendo que estava a partilhar informações com um grupo restrito de pessoas da sua confiança e garantiu que não teve contacto com o relatório hospitalar da antiga primeira-dama brasileira.

Mas este não foi o único caso polémico relacionado com dados confidenciais da saúde da mulher de Lula: no dia em que foi internada, um outro médico, alegadamente um cardiologista de fora do Hospital Sírio-Libanês, colocou nas redes sociais, num grupo de médicos onde também estava Gabriela Munhoz, as imagens de uma TAC de Marisa Letícia, com detalhes que foram confirmados pela médica reumatologista entretanto demitida da unidade hospitalar. E quando Gabriela Munhoz diz que a antiga primeira dama ainda não fora levada para a Unidade de Cuidados Intensivos, há um dos colegas que responde "Ainda bem!", enquanto outro, alegadamente um neurocirurgião, acrescenta: "Esses fdp vão embolizar ainda por cima. Tem que romper no procedimento. Daí já abre a pupila. E o capeta abraça ela", ironizou.

O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo já anunciou a abertura de inquéritos para apurar a divulgação "dados sigilosos do diagnóstico de dona Marisa".