Conservadores foram o partido mais votado nas eleições locais. UKIP quase desapareceu do mapa autárquico

O Partido Conservador de Theresa May conseguiu uma expressiva vitória nas eleições locais de ontem, indicando que a estratégia do governo em relação ao brexit está a conquistar os eleitores e que deverá sair facilmente vencedora nas legislativas antecipadas marcadas para o próximo dia 8 de junho.

Os primeiros resultados das locais, eleições que os britânicos costumam usar para castigar o partido no poder, mostram que os conservadores conquistaram mais de 500 lugares autárquicos em relação às últimas eleições e ganharam quatro das seis câmaras de áreas metropolitanas a votos, tendo as outras duas ficado nas mãos dos trabalhistas - uma delas é a agora criada Região da Cidade de Liverpool.

Mesmo face aos bons resultados de ontem, os conservadores moderaram o entusiasmo em relação à sua esperada vitória nas legislativas, com May a dizer que não toma nada por garantido. "Apenas o voto conservador nas eleições gerais poderá fortalecer-me para conseguir o melhor acordo do brexit...", declarou a primeira-ministra.

O Labour de Jeremy Corbyn perdeu o controlo em sete assembleias, incluindo Glasgow, onde dominava há décadas, e perdeu 385 lugares. Os trabalhistas minimizaram a sua derrota, tendo o porta-voz do partido para as Finanças, John McDonnell, descrito os resultados como duros, mas "não foi a razia que algumas pessoas e as sondagens previam".

"Os resultados foram mistos. Perdemos lugares, mas estamos a encurtar a distância para os conservadores. Estou desapontado por todas as derrotas do Labour nas eleições locais", declarou Corbyn. "Temos cinco semanas para ganhar as eleições gerais para que possamos transformar o Reino Unido para todos e não para poucos", prosseguiu.

No entanto, o grande derrotado foi o UKIP que, após duas décadas de campanha pela saída do Reino Unido da UE, perdeu o seu rumo após o referendo que deu a vitória ao brexit. Foi "vítima do seu próprio sucesso", descrevia ontem o líder do partido eurocéptico, Paul Nuttal. A meio do dia de ontem, o UKIP tinha perdido 136 lugares e conquistado apenas um. Os resultados de ontem são também inquietantes para o Lib Dem, que está a tentar afirmar-se como uma alternativa aos trabalhistas, mas ontem perderam, pelo menos, 25 lugares.

Na Escócia, onde desde finais dos anos 90 o partido que está no governo tem sido castigado, os primeiros resultados mostravam os conservadores em vantagem em relação aos trabalhistas e, numa menor proporção, ao Partido Nacionalista Escocês (SNP), que mesmo assim tudo indicava que conquistaria a maior parte do total de votos. Uma tendência que deverá repetir-se a 8 de junho, com as sondagens a indicarem que os conservadores serão a escolha dos eleitores que contestam a independência da Escócia.

A última sondagem do YouGov para o The Times para as legislativas de 8 de junho mostra um aumento de quatro pontos percentuais nas intenções de voto para os conservadores, que surgem agora com 48%. Os trabalhistas, em relação ao estudo de opinião da semana passada, desceram dois pontos percentuais, estando agora com 29%. O Lib Dem surge em terceiro com 10%, seguido do UKIP com 5%.

Nas eleições de ontem houve tempo também para o inusitado. Em South Blyth, no nordeste de Inglaterra, o vencedor foi decidido através da escolha da palhinha mais curta, depois de um empate entre os dois candidatos mais votados. O azarado foi Daniel Carr, do Partido Conservador. A vencedora, Lesley Rickerby, dos Liberais Democratas.

De acordo com a lei eleitoral britânica, o responsável por supervisionar o ato eleitoral poderá escolher qualquer método aleatório para escolher o vencedor se o resultado, após uma recontagem, continuar empatado.