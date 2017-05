Depois da audiência com a rainha, Theresa May falou aos media diante do número 10, reafirmando que “mais vale nenhum acordo do que um mau acordo”. Mas jurou que Londres “quer um acordo”

Pub

Primeira-ministra denunciou "ameaças" de "políticos em Bruxelas" para "afetar o resultado" de 8 de junho. Oposição teme que discurso de May venha "envenenar" negociações

Ao início da tarde, Theresa May foi ao Palácio de Buckingham comunicar à rainha Isabel II a dissolução do Parlamento e a convocação de eleições para 8 de junho. Um pró-forma que vale sobretudo como oportunidade fotográfica. Mas um momento simbólico num dia em que Michel Barnier, o principal negociador da União Europeia para o brexit apresentou as diretrizes de Bruxelas para as negociações que devem começar depois de os britânicos irem às urnas. E o francês foi muito claro: apesar de garantir que Bruxelas não quer "castigar" Londres ao exigir que pague uma fatura que o Financial Times estima ascender a cem mil milhões de euros, Barnier admitiu que chegar a acordo não será "nem rápido nem indolor".

À saída do encontro com a rainha, diante do número 10 de Downing Street, Theresa May reafirmou que quem vencer as eleições terá pela frente a mais difícil tarefa: "Conseguir o melhor acordo possível para o Reino Unido." A primeira-ministra admitiu que os últimos dias mostraram como as negociações vão ser difíceis. Reafirmando que "mais vale nenhum acordo do que um mau acordo", antes de acrescentar: "Mas queremos um acordo." Afirmando-se "empenhada numa relação especial e profunda com a UE", May não hesitou no entanto em dizer que nos últimos dias "foram feitas ameaças por responsáveis e políticos europeus contra o Reino Unido. Todos esses atos foram deliberadamente pensados para afetar o resultado das eleições gerais de 8 de junho".

Uma acusação forte que lhe valeu as críticas da oposição. O líder trabalhista Jeremy Corbyn acusou a primeira-ministra de usar o brexit para fazer "jogos políticos" enquanto a chefe do governo escocês, Nicola Sturgeon, considerou a atitude de May "profundamente irresponsável" e capaz de "envenenar as negociações do brexit". Com os conservadores mais de 20 pontos percentuais à frente dos trabalhistas nas sondagens, May espera que esta posição dura valha votos. No poder desde que sucedeu a David Cameron em julho de 2016, na sequência da demissão deste após o referendo do brexit, May quer a legitimidade das urnas para negociar o brexit.

As palavras de May não irão com certeza melhorar em nada o clima entre Londres e Bruxelas, que tem vindo a degradar-se desde que o governo britânico acionou o artigo 50, a 29 de março. E a visita do presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, a Londres, a 26 de abril, terá confirmado as tensões entre este e May. Pelo menos de acordo com fugas para a imprensa segundo as quais o luxemburguês terá afirmado que deixava Downing Street "dez vezes mais cético do que antes", antes de ligar para a chanceler Angela Merkel a dizer que a primeira-ministra britânica "vive noutra galáxia". Tudo "mexericos de Bruxelas", garantiu May, lembrando a Juncker que já os rivais na corrida à liderança dos tories diziam que ela é "uma mulher difícil como o raio". Apenas "uma mulher forte", suavizou ontem Juncker, garantindo que gosta muito de May "como pessoa".

Ontem, primeiro dia de campanha oficial, o ministro para o brexit, David Davis, esteve com o ministro das Finanças, Philip Hammond, em Londres, onde apresentaram o novo cartaz dos tories. Neste vê-se Corbyn diante de uma bomba e da frase: "Mais dívida, impostos mais altos" e deixa o aviso de que com o trabalhista "não haverá bombas para o exército. Mas haverá uma verdadeira bomba para a sua família".

Pouco antes, Davis afirmara na ITV: "Não pagaremos cem mil milhões de euros" à UE. Um número que Barnier não confirma, mas explica que "foram assumidos compromissos", não é "um castigo".