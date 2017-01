Ativistas a favor da continuação do Reino Unido na União Europeia festejaram ontem a decisão do Supremo Tribunal

Pub

Decisão do Supremo obriga a ouvir deputados, mas governo mantém que será possível ativar o artigo 50.º até final de março

O governo britânico irá apresentar "dentro de dias" uma proposta de lei no Parlamento para poder avançar com a ativação do artigo 50.º do Tratado de Lisboa, que dá início às negociações formais para a saída do Reino Unido da União Europeia (UE). Um voto dos deputados e dos lordes tornou-se obrigatório depois de uma decisão do Supremo Tribunal, segundo a qual o executivo de Theresa May não tem autoridade para avançar sozinha neste tema. Mas Downing Street já reiterou que irá ativar o artigo 50.º antes do final de março até porque "o ponto de não retorno foi ultrapassado a 23 de junho" - o dia em que os britânicos votaram pelo brexit.

"O referendo tem um enorme significado político, mas o Ato do Parlamento que o autorizou não estabeleceu o que devia acontecer a seguir", disse o presidente do Supremo Tribunal, David Neuberger. "Por isso, qualquer mudança na lei para tornar efetivo o referendo deve ser tomada na única forma permitida pela constituição britânica, isto é, através de um Ato do Parlamento."

Os analistas acreditam que a decisão dos juízes (oito votos a favor contra três) poderá quanto muito atrasar a ativação do artigo 50.º - que May continua a dizer que será até final de março. Mas não irá travar o início das negociações. O ministro do brexit, David Davis, disse ontem no Parlamento que a proposta de lei será apresentada "dentro de dias", abrindo caminho a emendas por parte dos opositores (que podem ou não ser aceites).

Mas o principal partido da oposição, o Labour de Jeremy Corbin, já disse que não irá travar o brexit - exigindo, contudo, que o governo apresente um relatório sobre como irá proceder nas negociações para poder ser responsabilizado durante o processo. Davis alegou que o discurso de May na semana passada é mais do que suficiente. Segundo os media britânicos, cerca de 80 trabalhistas poderão votar contra. Nem na Câmara dos Lordes, onde os conservadores não têm maioria, se espera que haja um contratempo.

Quem também vai votar contra são os liberais-democratas, que querem que o governo aceite realizar um segundo referendo, após o fim das negociações com a UE. Mas Davis já deixou claro que isso não irá acontecer, argumentando que essa situação só faria que Bruxelas oferecesse o pior acordo possível ao Reino Unido (na expectativa de um voto negativo dos eleitores). O governo prevê apenas um voto dos deputados sobre o acordo final.

Mas a decisão judicial de ontem pode mesmo resultar num novo referendo - não sobre o brexit mas sobre a independência da Escócia. Porque apesar de o governo de May ter perdido a batalha no Supremo em relação à ativação do artigo 50.º do Tratado de Lisboa sem a luz verde de Westminster, viu os juízes decidir que os parlamentos regionais da Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte não têm poder de veto sobre a saída do Reino Unido da UE.

"Isto levanta questões fundamentais para além da adesão à UE. Está a Escócia disposta a que o nosso futuro seja ditado por um governo cada vez mais de direita em Westminster que só tem aqui um deputado ou será melhor garantirmos o nosso próprio futuro", disse a primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon. "Está a tornar-se cada vez mais claro que essa é uma escolha que a Escócia deve tomar", indicou. O seu Partido Nacionalista Escocês já disse que irá interpor 50 emendas ao projeto de lei do governo, na esperança de atrasar o processo.