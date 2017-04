Pub

Britânicos vão a votos a 8 de junho. Primeira-ministra quer reforçar maioria para ter mais força nas negociações com UE

Dizem que não há coincidências. As sondagens dos últimos dias mostram que a vantagem atual do Partido Conservador sobre o Partido Trabalhista - à volta dos 20 pontos percentuais - é a maior dos últimos nove anos. E nesta terça-feira a primeira-ministra Theresa May - depois de sempre ter dito que não o faria - convocou eleições antecipadas para 8 de junho. A decisão foi tomada na semana passada, durante longas caminhadas no País de Gales, na companhia do marido. Apesar da desvantagem nos estudos de opinião, Jeremy Corbyn, líder trabalhista, mostrou-se satisfeito com a ida votos.

Escreve o The Guardian que só os colaboradores mais próximos de May estavam a par da decisão. Quando nesta terça-feria, pouco depois das 11.00 da manhã, a chefe do governo apareceu à porta do n.º 10 de Downing Street, é provável que nenhum dos jornalistas presentes estivesse à espera das palavras que aí vinham: "Acabei de chefiar uma reunião do Conselho de Ministros e concordámos que o governo deve convocar eleições antecipadas."

No entender de Theresa May, é preciso chamar os britânicos às urnas para renovar a "estabilidade"e as "certezas" de que o país necessita para seguir em frente rumo ao brexit. "Neste momento de grande significado nacional, o país está a unir-se, mas Westminster não", lamentou a primeira-ministra, fazendo referência às posições que os partidos da oposição têm vindo a tomar. "O Labour ameaçou votar contra o acordo final com a UE, os Liberais Democratas [Lib Dem] querem sabotar a ação do governo e o Partido Nacional Escocês [SNP] diz que irá votar contra a legislação que terá de ser aprovada para formalmente afastar o Reino Unido da UE", especificou a líder conservadora ao justificar o porquê de ter mudado de ideias.

May sempre teve uma visão diferente. "Não irei convocar eleições antecipadas. Fui muito clara ao dizer que precisamos de tempo e de estabilidade para lidar com os desafios que temos pela frente." Estas palavras foram ditas em setembro, à BBC, numa das muitas vezes em que garantiu que não faria aquilo que ontem acabou por fazer. Na ótica do The Guardian, a mudança de posição sugere também que May estará à espera de que as negociações com a UE venham a ser muito mais duras do que aquilo que está preparada para admitir.

Nicola Sturgeon, primeira-ministra escocesa, classificou a decisão de May como "uma das mais extraordinárias viragens de 180 graus na história política recente". A líder do SNP acrescentou ainda que, "mais do que nunca, esta será uma eleição para defender os interesses da Escócia perante um governo à direita e obcecado com a austeridade". Sturgeon já fez saber que, perante a ameaça do brexit, quer convocar um novo referendo pela independência da Escócia.

Fontes do governo, citadas pelo The Independent, dizem que todos os ministros apoiaram a decisão de May, considerando-a "difícil e corajosa". A generalidade da imprensa, porém, tem uma visão menos heroica do gesto. Matthew Norman, habitual comentador político do The Independent, fala em "brutalidade dissimulada" e num "cinismo flagrante", com o objetivo de "destruir o Labour". Para o analista, May está a fazer política com uma "absoluta crueldade pensada em benefício próprio". Paul Nuttall, líder dos independentistas do UKIP, também foi bastante crítico: "É uma decisão cínica, motivada mais pela debilidade do Partido Trabalhista do que pelo interesse nacional."

Nas últimas eleições, disputadas em 2015, o líder dos Tories, David Cameron, saiu-se melhor nas urnas do que aquilo que as sondagens previam. O então primeiro-ministro reforçou a maioria que trazia da legislatura anterior, tendo conseguido 36,9% do voto popular e eleito 330 deputados (num total de 650). Entusiasmado e para aproveitar o bom momento, Cameron decidiu convocar o referendo do brexit. Seguro de que os britânicos renovariam os votos do casamento com a União Europeia, jogou a cartada com o objetivo de calar a ala mais eurofóbica dos Tories e de silenciar os independentistas do UKIP. O guião, porém, desviou-se do previsto e a 23 de junho do ano passado 52% dos britânicos disseram que queriam o divórcio e Cameron demitiu-se na manhã seguinte. Theresa May, ex-ministra do Interior e que durante a campanha para o referendo tinha sido uma tímida defensora da permanência, venceu a corrida para a liderança do partido e tomou posse como primeira-ministra a 13 de julho.

Desde então, disse várias vezes que "brexit significa brexit" e, após um longo processo em que se discutiu que palavra teria o Parlamento britânico a dizer sobre a ativação do artigo 50.º do Tratado de Lisboa, o governo acabou por formalizar o princípio do adeus a 29 de março.

Ao abrigo da lei que define que as legislaturas têm de ser cumpridas na totalidade, a proposta para a realização de eleições antecipadas terá de ser aprovada por dois terços dos deputados. A votação será mesta quarta-feira na Câmara dos Comuns, mas é garantido que os deputados dirão que sim à ida às urnas. Jeremy Corbyn assegurou que os trabalhistas votariam nesse sentido.

Faltam 50 dias para as eleições, mas o The Independent garante que Theresa May não aceitará participar nos habituais debates televisivos. "Se estas eleições são sobre liderança, tal como Theresa May disse, então ela não deveria fugir dos frente-a-frente", reagiu no Twitter o líder do Labour.

Os Lib Dem também não perderam tempo para começar a campanha, escrevendo na página oficial que são os únicos com capacidade para evitar uma maioria dos Tories. O partido liderado por Tim Farron quer evitar um hard brexit, que deixe o Reino Unido fora do mercado único, e espera por isso ganhar uma consistência eleitoral que os transforme numa peça-chave. Para já, as sondagens dizem que isso está longe de acontecer.

Em editorial, o The Guardian defende que os eleitores não devem dar a May um cheque em branco para negociar o brexit e que a inversão de marcha que a primeira-ministra fez é "má para a política".