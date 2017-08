Pub

Mavis Wanczyk vai levar para casa o maior prémio individual da história deste concurso, 759 milhões de dólares

Uma mulher de 53 anos do estado norte-americano do Massachusetts foi a grande vencedora do enorme jackpot da lotaria Powerball nos Estados Unidos. Mavis Wanczyk vai levar para casa o maior prémio individual da história deste concurso, 759 milhões de dólares, qualquer coisa como 643 milhões de euros. E, além de se reformar, ainda não tem planos - o imediato é "esconder-se na cama".

Wanczyk apareceu numa conferência de imprensa esta quinta-feira a tarde para receber o prémio. "Queria passar esta parte, para então todos me deixarem em paz", disse Wanczyk, que trabalha num hospital de Springfield há 32 anos. No entanto, revelou que não continuará por muito mais tempo: "Já lhes liguei e disse que não vou voltar."

Wanczyk, que tem dois filhos, de 31 e 26 anos, soube que tinha o bilhete vencedor quando uma colega de trabalho lhe disse para verificar os números, na quarta-feira. "Eu disse: 'Sei que nunca vou ser eu, é apenas um sonho'", contou, acrescentando que ficou chocada ao descobrir que era a vencedora. Os números foram escolhidos com base nos aniversários de familiares.

Wanczyk terá a opção de receber pagamentos anuais no valor de 758,7 milhões ao longo de 29 anos, ou um montante fixo de mais de 440 milhões antes dos impostos.

O bilhete vencedor, com os números 6, 7, 16, 23, 26 e o Powerball 4, foi vendido numa loja de conveniência em Chicopee, a cerca de 145 km de Boston, de acordo com a Lotaria do Estado de Massachusetts. O dono da loja planeia doar o prémio de 50 mil dólares que receberá por ter vendido o bilhete vencedor.

As odds de acertar nos seis números vencedores são de 292.2 milhões para 1, de acordo com a Multi-State Lottery Association.

