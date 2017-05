Pub

A candidata à presidência francesa fez o discurso de derrota e depois foi celebrar fim da campanha

A cansativa campanha eleitoral para as presidenciais francesas não impediu a candidata derrotada de ir dançar depois de apurados os resultados. Marine Le Pen foi filmada a dançar após o discurso de derrota.

As imagens, que mostram Marine Le Pen a dançar ao som de YMCA, dos Village People, e I Love Rock"n Roll, de Joan Jett, estão a fazer furor.

A candidata acompanhou a comitiva nesta dança, que ocorreu no Chalet du Lac, em Paris, a sua sede de campanha, com capacidade para cerca de 1.400 pessoas.

O centrista Emmanuel Macron foi eleito com 66,10% dos votos, contra 33,90% da candidata de extrema direita. No discurso de derrota, Le Pen propôs uma "transformação" do seu partido, a Frente Nacional, para "constituir uma nova força política".