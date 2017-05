Pub

Centrista acusa opositora de fomentar uma notícia falsa contra ele, após esta insinuar que tem uma conta offshore nas Bahamas

Com a contagem decrescente para a segunda volta das presidenciais mais perto do final, e passado que está o debate entre os dois candidatos, Emmanuel Macron e Marine Le Pen começam a fazer os derradeiros apelos ao eleitorado francês, mas também a receber apoios e críticas de última hora. E ainda há tempo para fake news e queixas na justiça. O resultado final será conhecido no domingo, continuando o candidato do En Marche! a liderar as sondagens, com cerca de 20 pontos percentuais de avanço.

A surpresa desta quinta-feira terá sido mesmo Barack Obama, que, através de um vídeo, decidiu apoiar Macron, que elogia por apelar "às esperanças das pessoas e não aos seus medos". "As eleições francesas são muito importantes para o futuro de França e para os valores que tanto estimamos", declarou o ex-presidente dos Estados Unidos.

Para Obama, que voltou à vida pública há duas semanas, Macron "tem defendido os valores liberais, ele está comprometido com um melhor futuro para o povo francês". "Estou a apoiar Emmanuel Macron para vos levar para a frente", afirmou o antigo líder norte-americano, que terminou a mensagem em francês, dizendo "en marche!", o nome do movimento liderado por Macron, e "vive la France!".

De Portugal também veio uma mensagem de apoio para o candidato do En Marche!, com o o presidente do PSD a dizer que espera que Macron vença as presidenciais francesas porque é "pró-europeísta, moderado, centrista e essencial" para construir uma União Europeia de futuro, ao contrário da adversária. "Espero que Macron ganhe as eleições em França porque, do outro lado, temos Marine Le Pen, que é a candidata da desintegração", disse ontem Passos Coelho.

O dia de Macron ficou também marcado pela queixa que apresentou contra desconhecidos por "propagação de notícia falsa" depois de Marine Le Pen, durante o debate, ter dito esperar "que não venhamos a saber que o senhor tem uma conta offshore nas Bahamas".

"Não hesitaremos em processar por difamação quem quer que retome esta informação falsa", afirmou fonte da campanha. O Ministério Público de Paris abriu um inquérito na sequência da queixa apresentada pelo candidato centrista, segundo fonte judicial.

Fonte próxima do processo adiantou à AFP que a queixa visa "elementos que circulavam na quarta-feira à noite na internet" sobre uma alegada evasão fiscal do candidato centrista.

Ontem, Macron negou a insinuação e criticou "falsos anúncios e mentiras" provenientes de "sites em alguns casos ligados a interesses russos" e acusou Marine Le Pen de fomentar "a manobra". Também ontem, Le Pen reconheceu não ter provas de que Macron tenha contas escondidas nas Bahamas.

Os contratempos desta quinta-feira no seio da campanha da candidata da Frente não ficaram por aqui. Numa visita a uma empresa de transportes na Bretanha, Le Pen foi recebida por um grupo de opositores, cerca de 50, que, enquanto gritavam "Fora com os fachos!" e "A senhora não tem nada a fazer aqui", lançavam ovos na direção da candidata, no momento em que esta saía do automóvel. Protegida pelos seguranças, não chegou a ser atingida e entrou rapidamente na empresa.

Palavras duras contra a candidata da extrema-direita vieram também do pai, Jean-Marie Le Pen, que afirmou ontem que a maior parte dos telespectadores devem ter achado a primeira parte do debate de quarta-feira incompreensível.

"Isso deve ter beneficiado Emmanuel Macron, mas não funcionou para a vantagem de Marine Le Pen, a quem talvez faltasse gravitas", disse o fundador da Frente Nacional à RTL. "Espero, no entanto, que o meu candidato ganhe por muito", prosseguiu o pai de Le Pen, que, apesar da relação tensa entre os dois, apoia a candidatura da filha.

Debate pouco esclarecedor

Confuso e de uma brutalidade inédita. Foram estas as avaliações da imprensa francesa sobre o debate de quarta-feira entre Emmanuel Macron e Marine Le Pen. "É difícil descrever como "debate" o pugilato de ontem à noite", escrevia ontem Paul-Henri du Limbert, editorialista do Le Figaro. "Um debate brutal, violento de parte a parte", referia o Le Monde. "Nunca um debate entre as duas voltas foi tão pouco brilhante", comentava o Le Parisien, que disse que "sobre os programas continuamos insatisfeitos".

O debate foi visto por 16,5 milhões de pessoas, uma audiência inferior aos últimos frente-a-frentes para as presidenciais de 2007 - 20 milhões viram Nicolas Sarkozy e Ségolène Royal - e 2012 - 17,8 milhões seguiram a troca de argumentos entre François Hollande e Sarkozy.

Apresenta, no entanto, um valor próximo dos 16,8 milhões que viram, em 1995, o derradeiro frente-a-frente entre Jacques Chirac e Lionel Jospin. Em 2002, Chirac recusou o debate com Jean-Marie Le Pen.

No que diz respeito ao frente-a--frente entre Macron e Le Pen, 63% dos telespectadores acharam que o centrista esteve melhor, enquanto 34% defendem que a candidata da Frente Nacional teve uma prestação mais positiva, segundo a sondagem da Elabe para a BFMTV.

O mesmo estudo de opinião mostra que, entre o eleitorado de François Fillon, 58% preferiram Macron, contra 38% de Le Pen.