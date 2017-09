Pub

O Dia da Catalunha é assinalado com uma grande manifestação onde os movimentos separatistas pretendem mostrar a força popular a três semanas do referendo de independência

O chefe do governo espanhol, Mariano Rajoy, felicitou esta segunda-feira a Catalunha, que celebra o dia da região, pedindo "liberdade, convivência e respeito" para todos os catalães, a três semanas da realização de um referendo independentista.

"Por uma Diada [Dia da Catalunha] em liberdade, convivência e respeito para todos os catalães. Feliz dia", escreveu Rajoy na sua conta na rede social Twitter, numa jornada que será particularmente reivindicativa para os movimentos separatistas daquela região autónoma espanhola.

O Dia da Catalunha é assinalado esta segunda-feira com uma grande manifestação em Barcelona, Espanha, onde os movimentos separatistas pretendem mostrar a força popular que têm a três semanas da realização do referendo de independência.

Os movimentos separatistas esperam largas centenas de milhares de catalães na manifestação, que visa apoiar a separação desta região de Espanha e a formação de um estado independente e soberano, bem como a tentativa em curso de marcação de um referendo independentista vinculativo.

A Diada, como é conhecido o dia que assinala a conquista de Barcelona pelo rei de Espanha Filipe V em 1714 depois de um cerco de 14 meses, é utilizada anualmente para defender a causa da independência com imagens que passam em todas as televisões do mundo de uma manifestação ordeira e de grandes dimensões.

Este ano tem como palavra de ordem "A Diada do Sim", uma alusão explícita ao sentido de voto em 01 de outubro, que já foi criticada por vários partidos que consideram ilegal a consulta popular.

Os independentistas defendem que cabe apenas aos catalães a decisão sobre a permanência da região em Espanha, enquanto Madrid se apoia na Constituição do país para insistir que a decisão sobre uma eventual divisão do país tem de ser tomada pela totalidade dos espanhóis.

Os partidos separatistas têm uma maioria de deputados no parlamento regional da Catalunha desde setembro de 2015, o que lhes deu a força necessária, em 2016, para declararem que iriam organizar este ano um referendo sobre a independência, mesmo sem o acordo de Madrid.

O conflito entre Madrid e a região mais rica de Espanha, com cerca de 7,5 milhões de habitantes, uma dimensão de um terço da área de Portugal, uma língua e culturas próprias, arrasta-se há várias décadas.