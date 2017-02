Pub

O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, afirmou hoje perante o congresso do Partido Popular (PP) que as legítimas diferenças que possam existir nunca podem terminar em confrontos, defendendo que a chave é a integração.

Na sua intervenção perante no congresso do PP, que decorre este fim de semana em Madrid, no qual pediu apoio para voltar a ser o líder do partido, o chefe do Governo disse que os membros do partido devem ser capazes de falar entre si, ouvir-se e encontrar as soluções mais justas e convenientes.

"A chave é a integração. Integrar e acrescentar, e quanto mais acima se está no escalão, mais obrigados estamos a integrar e acrescentar", disse, citado pela agência espanhola Efe.

No congresso popular, foi ainda decidido manter Maria Dolores de Cospedal como secretária-geral do partido e foi eleito Fernando Martínez-Maillo para o cargo de coordenador geral e responsável eleitoral e da organização.

Rajoy anunciou também que estes dois novos nomes para o comité executivo e acrescentou que vai manter todos os dirigentes nos seus postos, mantendo-se, assim, Javier Arenas, Javier Maroto, Pablo Casado e Andrea Levy como vice-secretários.

"São os que havia, não os mudei. Fizeram bem o trabalho, e na vida muda-se o que não funciona, o que funciona não se muda", argumentou o presidente do Governo depois de anunciar a sua decisão.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.