Pub

Mais um protesto na capital venezuelana que leva a confrontos com as autoridades

A "Marcha dos Avós", manifestação que foi convocada esta sexta-feira, para Caracas, Venezuela, e que visa novamente protestar contra o líder venezuelano Nicolás Maduro, foi reprimida pelas autoridades com gás lacrimogéneo, principalmente nas primeiras linhas dos protestos.

A marcha vai buscar o seu nome ao facto de ser composta por pessoas de idade mais avançada.

"Assassinos", gritam os manifestantes, que não levam máscaras, nem escudos, de acordo com o El Mundo, As autoridades voltaram a carregar sobre os civis, apesar de negociações prévias entre as duas partes e dos cartazes "não à repressão", diz a mesma publicação.

Centenas de pessoas de terceira idade juntaram-se por toda a cidade, com o objetivo de chegar aos escritórios do Defensor del Pueblo, uma autoridade do Estado encarregada de garantir os direitos dos habitantes.

"Esta é a Marcha dos Avós, das pessoas de cabelo branco e que carrega anos de experiência. Saímos à rua para defender os direitos dos nossos netos", disse o deputado Arnoldo Benítez.

Além dos novos confrontos, várias ruas e pontes de Caracas estão tapadas com contentores, para evitar que pessoas e veículos passem nesses determinados sítios.

"Quem somos? Os avós. O que queremos? Liberdade", é o grito de guerra da manifestação.

"O povo somos todos, mas são os nossos netos que estão a ser mortos. É isso que pedimos, o direito à vida, agora e amanhã, porque neste país não há vida para os jovens", acrescentou Benítez.

"A nossa única força é moral, contra um governo imoral", frisou ainda o deputado.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.