Milhares de manifestantes invadiram esta quinta-feira o parlamento da Macedónia e agrediram diversos deputados da oposição, incluindo o líder do Partido social-democrata (SDSM), Zoran Zaev.

Os manifestantes entraram no hemiciclo após ter sido divulgado que o SDSM e os três partidos albaneses com representação parlamentar tinham eleito um novo presidente do parlamento após o final da sessão.

Os sociais-democratas, a União democrática para a integração (DUI) e a Aliança para os albaneses (BESA) anunciaram a nomeação de Talat Xhaferi como novo presidente do parlamento.

O partido do Governo em funções, o conservador VMRO-DPMNE, liderado pelo ex-primeiro-ministro Nikola Gruevski, qualificou esta eleição de "golpe de estado" porque a sessão parlamentar já tinha terminado e pelo facto de ainda não ter sido formado um governo desde as legislativas de dezembro.

Os deputados do VMRO-DPMNE, refere a agência noticiosa Efe, juntaram-se às palavras de ordem dos manifestantes de "traição, traição", e perseguiram os restantes deputados, com muitos a permanecerem escondidos.

Há cerca de dois meses que o Presidente da Antiga República Jugoslava da Macedónia (FYROM), Gjorge Ivanov, recusa fornecer um mandato aos sociais-democratas e principais partidos da minoria albanesa, apesar de os conservadores, que venceram as eleições por maioria relativa, não terem conseguido formar governo.

Ivanov argumenta que uma aliança entre os sociais-democratas e os albaneses poria em perigo a integridade do Estado, e assinalou que esta coligação entre os sociais-democratas macedónios e os partidos da minoria albanesa (25% da população) foi estabelecido através da ingerência do primeiro-ministro da Albânia, Edi Rama.

