Cerca de 200 manifestantes organizaram um protesto no sábado no campo de golfe do Presidente norte-americano, Donald Trump, perto de Los Angeles, na Califórnia, espalhando-se pela relva até formar a palavra "Resistam!".

O grupo - autodenominado "San Pedro Indivisível" - organizou o protesto no sábado, num parque público inserido no Campo Nacional de Golfe Trump, no Rancho Palos Verdes.

Peter Warren, um jornalista na reforma, relatou ao Los Angeles Times que o grupo queria protestar contra as políticas de Trump e exigir que o Presidente divulgue a sua declaração de impostos.

A mesma fonte disse que os manifestantes demoraram cerca de 15 minutos para conseguir formar as letras da frase de protesto, cada uma delas com cerca de 9 metros. De seguida, os manifestantes cantaram uma música patriótica, o "God Bless America".

Warren disse que os manifestantes optaram por "escrever" no chão a palavra "Resistam" por considerarem que seria demasiado complexo usar a frase "Divulga os teus impostos".

O jornalista na reforma disse ainda que os responsáveis do campo de golfe e os adjuntos do Xerife da localidade viram o protesto, mas não interferiram.