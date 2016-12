Pub

Ex-primeiro ministro e candidato às eleições presidenciais foi atacado à saída de um café

O candidato às presidenciais francesas e antigo primeiro-ministro Manuel Valls foi atacado com farinha esta tarde à entrada de um café em Estrasburgo, no leste de França. Valls estava no local para um encontro com as autoridades locais quando um manifestante lhe atirou farinha.

Segundo o Le Figaro, o incidente aconteceu por voltas das 14 horas e o protestante era um estudante que gritou "49-3, não nos esquecemos". O jovem referia-se ao artigo 49-3 da Constituição, que permite ao governo aprovar leis sem votação na assembleia.

O governo francês, sob direção de Manuel Valls, recorreu a este artigo da Constituição para aprovar em maio uma reforma da lei laboral que deu origem a vários protestos no país.

O jornal francês afirmou que Valls vai seguir o programa do dia normalmente.

Ainda assim, há quem destaque "a nova cor do cabelo" do candidato às presidenciais, que se demitiu do cargo de primeiro-ministro este mês, como mostra uma publicação no Twitter.