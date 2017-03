Pub

Polícia foi obrigada a intervir. Pelo menos sete pessoas ficaram feridas

Duas manifestações em Berkeley, na Califórnia, uma de apoio a Donald Trump e outra contra, entraram em confronto este sábado (madrugada de domingo em Lisboa), obrigando a intervenção policial.

Sete pessoas ficaram feridas e, segundo o Washington Post, dez foram detidas.

A manifestação "March 4 Trump" foi uma de várias de apoio ao Presidente norte-americano marcadas para sábado um pouco por todos os Estados Unidos.

Em Berkeley, a concentração teve lugar no Parque do Centro Cívico Martin Luther King Jr., a alguns quarteirões do campus da prestigiada universidade local, de onde surgiu uma contra manifestação.

A situação tornou-se ainda mais complicada quando grupos de auto designados anarquistas se juntaram à multidão, metendo-se entre os manifestantes de ambos os lados, segundo noticiou o San Francisco Chronicle.

Além das fotos dos incidentes captados por repórteres no local, vários vídeos estão também a correr nas redes sociais.

