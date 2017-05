Pub

Pelo menos 1.000 pessoas manifestaram-se hoje no centro de Paris contra as políticas liberais do presidente eleito, Emmanuel Macron, advertindo que "não se toca" nas conquistas sociais.

Numa marcha com cartazes pela ecologia e contra a precariedade, a plataforma Frente Social, integrada por sindicatos e organizações não-governamentais, iniciou o protesto na Praça da República e marchou até à praça da Bastilha.

Os manifestantes contestam fundamentalmente a reforma da lei do trabalho proposta por Macron, que inclui medidas como a limitação das indemnizações por despedimento.

Jornalistas no local presenciaram momentos de tensão entre manifestantes e a polícia no final da marcha, mas as autoridades não divulgaram até ao momento se houve detenções no protesto.

A manifestação de hoje foi menos tensa que um protesto anticapitalista realizado no domingo à noite na capital francesa, que terminou com nove pessoas detidas.