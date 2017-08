Pub

Com este ato histórico, o Rei quis destacar a união de Espanha perante os atentados jihadistas do passado dia 17 de agosto

Cerca de 500 mil pessoas desfilaram hoje no centro de Barcelona numa grande manifestação contra o terrorismo, depois dos atentados da semana passada, numa iniciativa onde, pela primeira vez, participou um rei espanhol.

Os números foram avançados, em comunicado, pela polícia de Barcelona, através das redes sociais, que garantiu que "meio milhão de pessoas saiu à rua esta tarde na manifestação 'No tinc por' [Não tenho medo] de Barcelona".

Além da presença de vários milhares de pessoas, a manifestação de hoje contou igualmente com a presença do Rei Felipe VI, tendo sido a primeira vez em que um chefe de Estado espanhol participou numa manifestação.

Com este ato histórico, o Rei quis dar o máximo destaque para a rejeição de Espanha aos atentados jihadistas do passado dia 17 de agosto em Barcelona e Cambrils, que mataram 15 pessoas e feriram mais de 120.

No entanto, assim que chegaram, tanto o Rei Felipe VI, como Mariano Rajoy foram vaiados por alguns movimentos independentistas que conseguiram aproximar-se da frente da manifestação. Os primeiros assobios, por volta das 17:45, foram para Mariano Rajoy e membros do Governo espanhol. Um pouco mais tarde, aconteceu o mesmo ao monarca espanhol.

A manifestação terminou na Praça da Catalunha, com uma ação que durou cerca de 10 minutos e durante a qual se ouviu música de Pau Casals e foram lidos textos de Frederico García Lorca e de Josep Maria de Sagarra. O momento terminou com os manifestantes a cantarem a frase "No tinc por".

O ato foi conduzido pela atriz Rosa Maria Sardà e pela porta-voz da Fundação Ibn Battuta, Míriam Hatibi, que leram um manifesto onde reiteravam "Não temos medo".

"Os que hoje estamos aqui viemos para gritar bem alto e a uma só voz: Não tenho medo", constava no manifesto lido em catalão e castelhano.

Dessa forma, o manifesto deixou claro que Barcelona "não tem medo de expressar [a sua] dor pelas vítimas, pêsames e solidariedade com as famílias, amigos e todas as pessoas afetadas por este ato tão cobarde".

"Não temos medo de condenar estes crimes que só pretendem provocar o terror através da morte e da devastação para tentar romper o nosso modelo de convivência", constava no manifesto.

De seguida, disseram que a cidade não sente medo porque está protegida pelas forças de segurança, sentindo-se orgulhosa da rápida resposta das equipas de emergência, bombeiros, pessoal médico e hospitais, serviços sociais, funcionários públicos, uma referência que foi acolhida por um forte aplauso.

"Não conseguirão dividir-nos porque não estamos sozinhos. Somos muitos milhões de pessoas que condenam a violência e defendem a convivência em Manchester e em Nairobi, em Paris ou Bagdade, em Bruxelas e Nova Iorque, em Berlim ou Cabul", leram.

O momento, idealizado com a colaboração do diretor do Teatro Lliure, Lluís Pasqual, prosseguiu com uma atuação dos violoncelistas Peter Thiemman e Guillem Gràcia, que interpretaram "O canto dos pássaros", uma canção popular catalã da autoria de Pau Casals, enquanto eram projetadas imagens de como a cidade viveu nos dias anteriores ao ataque.

O cenário foi decorado com flores, precisamente um dos símbolos históricos das Ramblas e que foram uma das protagonistas deste momento final, em que dezenas de voluntários distribuíram entre os manifestantes milhares de flores vermelhas, amarelas e brancas, em representação das cores da cidade de Barcelona.

A manifestação foi organizada pela Câmara Municipal de Barcelona e pelo governo regional da Catalunha, liderados por Ada Colau e Carles Puigdemont, respetivamente, e foi secundada por concentrações noutras cidades, como Madrid, Valência, Alicante, Castelló e Vigo, sob o mesmo lema.

