Donald Tusk fixou o tom do debate da reunião de hoje: a UE enfrenta várias ameaças, externas e internas, face às quais deve permanecer unida, caso contrário falhará

Os líderes dos 28 países da UE reúnem-se hoje em La Valletta, Malta, para um debate centrado nas migrações e nos refugiados. Porém, naquela que é a primeira cimeira após a entrada em funções da nova Administração norte-americana, a agenda vai igualmente ficar marcada pelo futuro das relações transatlânticas e pelo pós-brexit.

O tom do debate foi lançado pelo presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, numa carta enviada ao grupo de líderes que vão reunir-se na segunda parte da cimeira sem a presença da primeira-ministra britânica, Theresa May. Tusk nomeia, na missiva, as ameaças com as quais a Europa se vê confrontada hoje.

"A ameaça externa tem que ver com a nova situação geopolítica no mundo e em torno da Europa. Uma China cada vez mais assertiva (...) especialmente nos mares, uma política agressiva da Rússia em relação à Ucrânia e aos seus vizinhos, as guerras, o terror e a anarquia no Médio Oriente e em África, com o islão radical a desempenhar um papel importante, bem como as preocupantes declarações feitas pela nova Administração americana, todos estes elementos tornam o nosso futuro extremamente imprevisível", refere o polaco, que termina a carta com um aviso: "United we stand, divided we fall."

O brigadeiro general belga Jo Coelmont, especialista em defesa e relações transatlânticas, ouvido pelo DN, considerou que Tusk "tem motivos para manifestar preocupação", numa Europa que se confronta hoje com as "questões existenciais do passado no pós-guerra".

"A pergunta que tem de ser respondida é como vamos construir um sistema socioeconómico para preservar as nossas democracias", afirmou Coelmont, notando que hoje, já não se trata de "defender a democracia do comunismo mas sim dos populismos que conduziram ao brexit ou a Trump".

"Com isto voltamos a falar de paz, segurança e defesa, tal como depois da II Guerra", nota o defensor de uma política europeia de segurança e defesa, considerando que a eleição de Trump é "um violento pontapé nas costas" para que os europeus "despertem" e percebam que "desta vez tem de encontrar soluções sozinhos".

Para Coelmont, a"gestão e controlo de fronteiras" é uma das soluções que a UE tem de alcançar, como forma de garantir a segurança interna para e, posteriormente, ter uma "resposta de acolhimento para refugiados".

Migrações e refugiados

O texto de conclusões da cimeira será centrado na resposta "determinada" da UE, com "medidas adicionais" para controlar os fluxos migratórios na rota do Mediterrâneo Central. Uma das ações passa por "quebrar o modelo de negócio dos traficantes".

"Vamos melhorar o nosso trabalho com a Líbia, enquanto principal país de saída, bem como com os seus vizinhos subsaarianos", refere o texto, que promete ainda "total respeito pelos direitos humanos e pela lei internacional".

Para já, o compromisso passará por dar formação às guardas costeiras e de fronteira, na Líbia, e verbas, para estancar o fluxos de migrantes. No entanto, não foi anunciada qualquer verba, da parte da UE, uma opção que o primeiro-ministro líbio, Fayez al-Sarraj, lamentou ontem, depois de um encontro com Tusk, em Bruxelas.

Para Marco Funk, especialista em política de migrações e política de asilo, no European Policy Centre, o principal neste plano é a "formação e o reforço das instituições do país". E isto é "mais importante" do que os montantes. Este analista considera, porém, que não devem esperar-se conclusões espetaculares desta cimeira, tendo em conta as "posições divergentes" que subsistem em relação à política de migração, mas também sobre as decisões em matéria de recolocação de refugiados, que continuam a não ser aceites por "vários Estados membros".

"A Eslováquia vai apresentar uma proposta para que alguns países fiquem livres da obrigação de aceitar refugiados", comentou Marco Funk com o DN, pondo em dúvida "que a proposta da Eslováquia mereça o acordo dos outros", já que "Malta é completamente contra e, durante a presidência, tentará encontrar uma solução de compromisso".