Pub

Os novos dados, obtidos por um estudo australiano, podem reduzir as buscas a três zonas especificas do Índico

O Governo da Malásia disse esta quarta-feira que vai avaliar novos dados que podem reduzir a três zonas específicas do Índico as buscas para encontrar o avião da Malaysia Airlines que desapareceu em 2014 com 239 pessoas a bordo.

O vice-ministro dos Transportes, Aziz Kaprawi, comentava os resultados de um novo estudo do departamento de ciência do Gabinete de Segurança de Transportes de Austrália, baseado em imagens de satélite francesas que mostram objetos "provavelmente fabricados pelo homem" a flutuar.

Nada nesse estudo sugere que se trate de objetos ou partes do voo MH370, desaparecido sobre o Índico a 08 de março de 2014, 40 minutos depois de descolar de Kuala Lumpur com destino a Pequim, com 239 pessoas a bordo.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O estudo australiano inclui contudo uma nova análise que pode permitir limitar as buscas a três pontos específico na área de 25.000 quilómetros quadrados definida em novembro por um painel de especialistas como o local onde é mais provável estarem os destroços avião.