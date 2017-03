Pub

O Governo da Malásia tinha um acordo recíproco de isenção de vistos com a Coreia do Norte

As autoridades da Malásia disseram hoje que os funcionários diplomáticos da Coreia do Norte estão impedidos de abandonar o país, depois de o regime de Pyongyang ter impedido todos os nacionais malaios de saírem de território norte-coreano.

"Nenhum oficial ou funcionário da embaixada da Coreia do Norte está autorizado a abandonar o país", disse o Ministério do Interior da Malásia em comunicado, numa altura em que aumentam as tensões entre os dois países devido ao caso do homicídio de Kim Jong-nam.

Este comunicado clarificou um 'tweet' da agência de notícias nacional Bernama, que indicava que todos os cidadãos da Coreia do Norte estavam sujeitos à proibição.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte notificou a embaixada da Malásia em Pyongyang de que não permitirá a saída a nenhum malaio do país, até que seja garantida a segurança dos cidadãos norte-coreanos na Malásia, segundo informação da agência de notícias oficial norte-coreana KCNA.

O anúncio surge um dia depois de Pyongyang ter declarado o embaixador da Malásia na Coreia do Norte 'persona non grata', em represália pela expulsão do seu embaixador na Malásia, Kang Chol, ordenada por Kuala Lumpur no passado sábado depois das suas críticas à investigação pelo homicídio de Kim Jong-nam, meio-irmão de Kim Jong-un.

O Governo da Malásia, que tinha um acordo recíproco de isenção de vistos com a Coreia do Norte, confirmou que 11 dos seus cidadãos se encontram atualmente na Coreia do Norte, dos quais três são pessoal diplomático e os restantes familiares.

