Malásia admite possibilidade de entregar corpo de irmão de Kim Jon-un ao regime norte-coreano

A Malásia fez hoje saber que admite entregar à Coreia do Norte o cadáver de Kim Jong-nam, o irmão assassinado do líder norte-coreano, Kim Jong-un, e que confirmou a identidade do corpo através de um teste de ADN.

"Estamos a encarar todas as possibilidades", disse o vice-primeiro-ministro e titular da pasta do Interior, Ahmad Zahid Hamidi, aos jornalistas, de acordo com o diário malaio The Star, citado pela agência Efe.

Hamidi confirmou também que a polícia malaia utilizou o ADN de um filho de Kim Jong-nam, sem precisar quem, para identificá-lo.

As autoridades malaias confirmaram oficialmente na passada sexta-feira que a vítima de homicídio por envenenamento com o agente nervoso VX no aeroporto de Kuala Lumpur levado a cabo por duas mulheres no passado dia 13 de fevereiro é Kim Jong-nam, mas não precisaram então se tinham utilizado ADN como prova ou outro qualquer procedimento.

Uma das hipóteses é que as autoridades malaias tenham utilizado o ADN de Kim Han-sol, filho do Kim Jong-nam, que dias depois do assassinato do seu pai divulgou um vídeo em que dava conta do homicídio e que se encontrava em segurança com a sua mãe e irmã.

Também a Coreia do Sul afirmou três dias depois do assassinato que a vítima, que viajava com um passaporte diplomático norte-coreano em nome de Kim Chol, era na verdade o irmão mais velho de Kim Jong-un.

A Malásia acusa uma vietnamita e uma indonésia de envenenar a vítima e lançou um mandato de busca contra sete norte-coreanos, entre os quais quatro homens que saíram do país, e outros três que se acredita estarem escondidos na embaixada da Coreia do Norte em Kuala Lumpur.

O Governo de Seul acusou desde a primeira hora Pyongyang de estar por detrás do assassinato, atribuindo-o a uma ordem direta de Kim Jong-un.

A Coreia do Norte continua a insistir que o morto é Kim Chol e que a sua morte se relaciona com um ataque cardíaco, acusando as autoridades malaias de conspirarem com a Coreia do Sul e com os Estados Unidos.

O Governo norte-coreano anunciou no passado dia 7 de março que proibia a saída do país de todos os cidadãos malaios até que o caso seja resolvido, uma medida que foi replicada pela Malásia em resposta à letra.

Kim Jong-nam nasceu em 1971 da relação entre o antigo líder norte-coreano Kim Jong-il e a sua primeira concubina, a atriz Song Hye-rim, e Kim Jong-un é filho da última consorte de Kim Jong-il, Ko Yong-hui.

Kim Jong-nam chegou a ser considerado como o melhor posicionado para suceder ao pai, mas caiu em desgraça em 2001, depois de ser detido no Japão com um passaporte dominicano.

Nos últimos anos viveu exilado na China e em 2012 atraiu as atenções pelas suas críticas a Pyongyang e ao sistema de sucessão do poder norte-coreano.