| KYODO VIA REUTERS

Pub

Kim Jong-nam foi morto no mês passado no aeroporto de Kuala Lumpur, com um gás letal

O primeiro-ministro da Malásia anunciou esta quinta-feira que vai libertar o corpo de Kim Jong-nan, o meio irmão de Kim Jong-un - líder do regime norte-coreano - que foi assassinado em Kuala Lumpur, para o entregar à Coreia do Norte.

O homicídio levou a uma disputa entre a Malásia e a Coreia do Norte, que parece agora ter ficado sanada: segundo Najib Razak, o primeiro-ministro malaio, os nove cidadãos naturais da Malásia que tinham sido impedidos de sair da Coreia do Norte vão poder regressar a casa, e os norte-coreanos retidos na Malásia poderão fazer o mesmo.

Em atualização