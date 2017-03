Pub

Autoridades procuram funcionário de companhia aérea norte-coreana

A Malásia emitiu um mandado de captura contra um funcionário da linha aérea norte-coreana em Kuala Lumpur por alegado envolvimento no assassinato do meio-irmão do presidente da Coreia do Norte.

Além do mandado de captura, as autoridades da Malásia pediram a Pyongyang autorização diplomática para interrogarem o segundo-secretário da embaixada da Coreia do Norte em Kuala Lumpur.

Kim-Jong Nam, meio-irmão do líder norte-coreano foi assassinado no aeroporto da capital da Malásia, no dia 13 de fevereiro, depois de ter sido atingido na cara por um líquido venenoso lançado por duas mulheres e um homem com documentação indonésia que se encontram detidos.

Entretanto, foi libertado Ri Jong Chol, norte-coreano de 47 anos: deixou hoje de manhã a esquadra onde se encontrava sob custódia policial, em Kuala Lumpur.

Ri Jong Chol foi detido em 17 de fevereiro, quatro dias depois de Kim Jong-nam ter sido atacado no aeroporto de Kuala Lumpur por duas mulheres que, segundo as autoridades, lançaram o agente nervoso VX contra o seu rosto, provocando a sua morte minutos depois.

Sobre Ri Jong Chol recaía a suspeita da polícia de que teria ajudado quatro norte-coreanos - atualmente em fuga - que alegadamente planearam o assassínio, mas a justiça decretou na quarta-feira que seria colocado em liberdade devido à falta de provas suficientes para o acusar e ao fim do prazo legal de detenção.

O norte-coreano foi transferido para a sede do Departamento de Imigração da Malásia que prevê deportá-lo ainda hoje por não ter documentos em situação regular, de acordo com o jornal New Straits Times.

A viatura que transportava Ri, que usava um colete à prova de balas, foi escoltada por uma coluna de carros e motas da polícia e as estradas fechadas ao trânsito.

Malásia condena uso de arma química

A Malásia condenou o uso de um tóxico catalogado como arma química no assassínio de Kim Jong-nam, um dia depois de Pyongyang ter atribuído a morte a um ataque cardíaco.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Malásia expressou a sua grande preocupação relativamente ao recurso ao agente nervoso VX, que foi lançado por duas mulheres no aeroporto internacional de Kuala Lumpur contra o rosto de Kim Jong-nam, provocando a sua morte minutos depois.

"O ministério condena veementemente o uso desta arma química por parte de quem quer que seja, onde quer que seja e em qualquer circunstância. A sua utilização num espaço público podia ter colocado em perigo a população", refere o comunicado da diplomacia malaia.

A nota foi emitida depois de o chefe da delegação da Coreia do Norte - que chegou à Malásia na terça-feira para reclamar o cadáver - ter refutado que Kim Jong-nam foi assassinado com o agente VX.

Numa declaração à imprensa diante da embaixada norte-coreana em Kuala Lumpur, o emissário, o antigo embaixador da Coreia do Norte na ONU Ri Tong Il, não só negou a versão malaia como assegurou haver fortes indícios de que Kim Jong-nam morreu devido a um ataque de coração, dado que tinha um historial médico de problemas cardíacos e pressão sanguínea alta.

Ri Tong Il desafiou ainda as autoridades malaias a enviar amostras de VX à Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPCW, na sigla em inglês) se a causa da morte foi o agente tóxico como afirmaram.

O ministério respondeu que a Malásia "coopera totalmente" com a OPCW no caso e que a organização facultou assistência técnica à investigação.

Também indicou que a Malásia não produz, não armazena e não importa nem exporta qualquer substância tóxica catalogada pela convenção contra as armas químicas, incluindo o VX, submetendo-se a controlos regulares por parte de inspetores internacionais.