Timor-Leste celebra hoje o Dia Internacional da Malária recordando que a doença que há dez anos matou 58 pessoas, com mais de 223 mil casos, registou em 2016 apenas 95 casos sem mortos, segundo dados do Governo.

Segundo o Governo timorense, os dados traduzem o êxito das políticas do Programa Nacional de Controlo da Malária (PNCM), doença que há 10 anos era um dos principais problemas de saúde pública em Timor-Leste.

De acordo com o executivo, a melhoria permitiu a Timor-Leste passar da "fase de controlo" da doença para a "fase de eliminação", permitindo arrancar, através do Ministério da Saúde, o Plano Nacional Estratégico para a Eliminação da Malária 2017-2021.

"O objetivo deste plano é eliminar os casos de infeção por malária até final de 2021, evitar o seu reaparecimento em municípios onde já foi eliminada e manter a inexistência de mortes devido a esta doença", explica uma nota do executivo enviada à Lusa.

O plano incide em três áreas de intervenção, diagnóstico precoce e acesso imediato ao tratamento, prevenção da malária e vigilância permanente.

Trata-se de continuar um trabalho que o Governo explica aposto num "programa bem financiado, com uma estratégia técnica forte, baseada num sistema de saúde em rápida evolução, que está prestar cuidados básicos, indo mesmo ao nível do agregado familiar".

Agio Pereira, ministro de Estado e porta-voz do Governou, disse que o executivo está "orgulhoso do trabalho feito em Timor-Leste para reduzir tão rápida e eficazmente os casos de malária".

"Sabemos que, na área da saúde, há muito mais para ser alcançado. Mas, encorajados por este sucesso, continuamos determinados em alcançar a nossa visão de um povo timorense saudável num Timor-Leste saudável", frisou.

Há um ano, a Organização Mundial de Saúde (OMS) já tinha incluído Timor-Leste num grupo de 21 países (de que também faz parte Cabo Verde) que estão em condições de eliminar a malária até 2020.

Para alcançar este objetivo, um país deve conseguir registar zero casos de transmissão endógena de malária em pelo menos um ano até 2020.

Um estudo realizado em 2015 indicou que a queda na incidência da doença em Timor-Leste se deveu, em grande parte, à introdução e expansão dos serviços microscópicos de malária e a testes de diagnóstico rápido (DRT).

Em concreto, o estudo aponta como fatores o reforço e melhoria da vigilância de qualidade, o diagnóstico precoce e tratamento imediato dos casos com antimaláricos eficazes, o controlo do vetor-alvo, o desenvolvimento de recursos humanos e implantação, o compromisso do pessoal e o financiamento e a assistência técnica da OMS.

A malária é provocada por um parasita do género Plasmodium, que é transmitido aos seres humanos através da picada de uma fêmea do mosquito Anopheles.

Existem várias espécies, mas o Plasmodium falciparum é o mais perigoso para os humanos e o mais prevalente em África, onde se concentram 90% das mortes pela doença.

Os primeiros sintomas da malária são febre, dores de cabeça e vómitos e aparecem entre 10 e 15 dias depois da picada do mosquito, mas se não for tratada, a malária por P. falciparum pode progredir para uma fase grave e acabar por matar.

O combate à doença passa por uma diversidade de estratégias, que passam pela prevenção, através do uso de redes mosquiteiras impregnadas de inseticida e pulverização do domicílio, assim como pelo diagnóstico e tratamento dos casos confirmados com medicamentos anti-maláricos.

Ainda não existe qualquer vacina para a doença, embora recentemente a OMS tenha aprovado a realização de estudos piloto da candidata mais avançada.