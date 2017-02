Pub

Polícia procura mais quatro suspeitos, após detenção de outros quatro

Quatro novos suspeitos norte-coreanos são procurados pela morte do meio-irmão do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, ocorrida na segunda-feira no aeroporto de Kuala Lumpur, indicou hoje a polícia malaia.

Com idades entre os 33 e os 57 anos, os quatro homens foram vistos na Malásia no dia da morte de Kim Jong-nam, disse em conferência de imprensa o alto responsável da polícia malaia Tan Sri Noor Rashid Ibrahim.

Três outros cidadãos norte-coreanos também são procurados pelas autoridades para ajudar nas investigações do homicídio.

A polícia da Malásia anunciou no sábado ter detido um homem norte-coreano de 56 anos, a quarta pessoa a ser detida em relação ao homicídio Kim Jong-nam.

Ri Jong Chol foi o primeiro norte-coreano a ser detido por ligações ao caso, após a polícia ter detido uma mulher indonésia de 25 anos, Siti Aishah, e o seu namorado malaio, juntamente com uma mulher que tinha um passaporte vietnamita que a identificava como Doan Thi Huong, de 28 anos.

O meio-irmão de Kim Jong-il, Kim Jong-nam, morreu na segunda-feira após duas mulheres o terem atingido na cara com um líquido não identificado no aeroporto internacional de Kuala Lumpur, quando se preparava para viajar para Macau.