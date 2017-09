Pub

Autoridades alemãs ainda não foram autorizadas a falar ao telefone com os detidos

O Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão anunciou que mais dois alemães foram presos na Turquia por razões políticas, agravando as tensões entre os dois países.

A porta-voz do ministério, Maria Adebahr, disse aos jornalistas que as detenções ocorreram na quinta-feira.

Afirmou que a polícia do aeroporto em Antália confirmou ao consulado alemão em Izmir informação recebida através de outros canais, mas não acrescentou informação sobre as pessoas envolvidas ou as circunstâncias da detenção.

Adebahr referiu hoje que as autoridades alemãs ainda não foram autorizadas a falar ao telefone com os detidos.

As detenções elevam para 12 o número de alemães retidos na Turquia pelo que Berlim considera razões políticas, incluindo dois jornalistas e um ativista de direitos humanos.

Pelo menos quatro dos 12 têm dupla nacionalidade, o que não será o caso dos dois últimos cidadãos.