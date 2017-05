Pub

Mais de mil pessoas morreram desde novembro na Nigéria com meningite, cujo vírus se propagou no norte do país, mas a epidemia já está sob controlo, anunciou hoje o Centro Nacional de Vigilância das Doenças (CNVD).

Os primeiros casos de infeção com o vírus da meningite da estirpe C foram registados em novembro no estado de Zamfara, após o que a doença alastrou a 22 outros estados (dos 36 da Nigéria), antes de as autoridades lançarem uma campanha de vacinação em massa no país mais populoso de África, com 190 milhões de habitantes.

"Até 09 de maio, foram registados 13.420 casos suspeitos de meningite em 23 estados do país, que causaram 1.069 mortos, ou seja, 8% dos infetados", declarou o CNVD num comunicado.

"Nas duas últimas semanas, foi constatada uma desaceleração da contaminação nas zonas mais afetadas (estados de Zamfara, Niger, Sokoto, Katsina e Kebbi)", adianta a agência governamental.

O diretor-geral do centro, Chikwe Ihekweazu, declarou no final de abril que a Nigéria devia "retirar lições desta epidemia".

"Isso significa reforçar a prevenção junto das populações, melhorar as competências do pessoal hospitalar nesta matéria, assim como as capacidades dos nossos laboratórios para diagnosticar os casos de meningites e reforçar o acesso às vacinas", disse.

As epidemias de meningite (uma infeção das membranas que revestem o cérebro e a medula espinhal) não são raras na Nigéria, que se situa na "cintura da meningite" que vai do Senegal à Etiópia.

Em 2015, mais de 13.700 pessoas foram infetadas e mais de 1.100 morreram num surto na Nigéria e no vizinho Níger.