Evento nas Filipinas alertou para os benefícios do leite materno

Mais de duas mil mulheres levaram os filhos a um evento em Manila, nas Filipinas, para promover os benefícios da amamentação.

Os organizadores querem assim levar as mulheres filipinas a amamentar durante mais tempo, até aos seis meses de vida do bebé, de forma a reduzir a mortalidade infantil. "Nas Filipinas ainda temos uma taxa de amamentação muito baixa", afirmou Ros Macachor, do organismo Breastfeeding Pinays, citado pela AFP. De acordo com este responsável, as mulheres daquele país têm a tendência a amamentar, em média, apenas durante os primeiros 24 dias de vida do bebé.

A Organização Mundial de Saúde estima que menos de 34% dos bebés filipinos com menos de seis meses são alimentados exclusivamente com leite materno.